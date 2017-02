1&1 Hosting Unlimited Plus, il mio parere

Il vantaggio e il bello di gestire un sito web è quello di poter scoprire in tempo reali novità e promozioni quando arrivano sul mercato.

Grazie all’agenzia stampa di 1&1 sono venuta a conoscenza di questo nuovo servizio hosting che nell’ultimo aggiornamento ha inserito alcune feature che a cui non ho saputo resistere, e cosi ho deciso di trasferire il dominio e il tutto il contenuto di Geek4You presso di loro.

Prima di illustrarvi il mio personale parere su 1&1 Hosting, vi illustro le novità che mi hanno convinto a passare questo Hosting: primo fra tutti la possibilità di attivare gratuitamente alcuni dei servizi proposti da CloudFare, noto CDN che promette di avanzare le prestazioni del sito. Nello specifico per il pacchetto che ho acquistato io (1&1 Unlimited Plus) è inclusa la funzionalità avanzata Railgun che migliora notevolmente la connessione facendo sì che anche i contenuti dinamici nascosti siano caricati più velocemente.

Inoltre posso usufruire dell’ultima versione di PHP 5.5 (eventualmente è possibile attivare la versione php dev per gli sviluppatori) e non meno importante 2 GB di RAM dedicati! Ho trovato interessante anche l’esclusiva funzione 1&1 SiteLock che permette di monitorare i livelli di sicurezza online. Sempre nel pannello amministrativo è presente la voce Click & Build che invece permette di effettuare installazioni prova per diverse applicazioni. Premetto che il pannello utente è molto semplificato rispetto a quello a cui ero abituata con CPANEL ed anche le personalizzazioni sono ridotte al minimo.

Per poter utilizzare le funzioni di CloudFare è necessario avere il dominio hostato presso 1&1 altrimenti non sarà possibile abilitare la funzione. Dopo aver trasferito sito e dominio ho subito notato un netto miglioramento di prestazioni rispetto al vecchio hosting, ma con CloudFare attivo ho raggiunto una navigazione fluida e tempi di risposta molto rapidi e darmi ragione sono anche i dati ottenuti con il test effettuato con GTMetrix:

Ho effettuato dei test anche con Pingdom, ed ecco il risultato ottenuto:

Sono comprese anche le email illimitate, ognuna di esse ha una capacità di 2 GB e possono essere attivate sia su siti fisicamente presenti su 1&1 che su quelli esterni hostati sul servizio.

Ho trovato molto interessante anche la possibilità di creare indirizzi email per i sottodomini! L’unica limitazione che ho trovato e che non mi è piaciuta e soprattutto non capisco è relativa allo spazio disponibile sull’hosting. Infatti il pacchetto viene venduto come illimitato, invece una volta nel pannello troveremo una voce chiamata spazio disponibile dove all’interno ci viene indicato che è possibile memorizzare fino a 262144 file.

Non so dirvi se al raggiungimento della soglia è possibile far qualcosa per lo spazio o meno, ma onestamente spero che questa limitazione venga o eliminata o ampliata.

Una cosa che invece mi manca è l’informazione sul traffico generato, infatti questo valore è utile nel caso necessitiamo di cambiare hosting, perchè molti concorrenti offrono pacchetti in base al consumo mensile di banda.