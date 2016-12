Manca ormai poco al Natale, e se state pensando all’acquisto di un regalo tecnologico, Acer ha la soluzione che fa per voi, grazie a prodotti dal design gradevole e in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Se sei un gamer incallito la nuova serie Predator di Acer è quello che fa per te! La serie si compone da PC Desktop, notebook e tablet di ultima generazione, in grado di spingere l’esperienza gaming a livelli mai visti.

Ad esempio il notebook Predator è disponibile sia in versione da 15 che 17 pollici e risulta particolarmente curato nei dettagli, grazie a un design estremo con corpo realizzato in fibra di vetro, estremamente resistente e comodo da utilizzare. Dotato di un display con risoluzione 4K permette di godere appieno dei contenuti multimediali e dei giochi, grazie anche, alla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX980. Ma non solo, completano la dotazione hardware i dischi SSD con capacità fino a 256GB, processore Intel di sesta generazione e porte Type-C Thunderbolt. Un vero e proprio oggetto dei desideri pensato sia per i gamers più esperti che per coloro che entrano in questo mondo per la prima volta.

Se invece, rientrate nella fascia di utenti che cercano un dispositivo 2 in 1 fanless, senza rinunciare alle performance e alla comodità dell’Acer Active Pen, il nuovo Switch Alpha 12 è il prodotto che stai cercando!

Switch Alpha 12 di Acer, infatti, è in primis un tablet che grazie alla pratica tastiera magnetica (retroilluminata) può essere trasformato in comodo e performante notebook, pratico da trasportare, in quanto la tastiera, quando ripiegata funge anche da cover protettiva per il tablet.

A livello di design, Alpha 12 di Acer vanta un pratico supporto regolabile, con angolazione fino a 165 gradi con gommatura antiscivolo per garantire la massima stabilità durante l’utilizzo in mobilità.

Chiamarlo tablet è riduttivo, perché al suo interno troviamo i nuovi processori Intel e il rivoluzionario sistema di raffreddamento Acer LiquiLoop, ossia un sistema di raffreddamento a condotto di calore, pensato per ottimizzare le prestazioni della CPU anche con carichi pesanti di lavori e con una silenziosità senza eguali.

Il nuovo Swift 7 è invece pensato, per quella fascia di utenti volti alla “ultra mobilità”, grazie aduna macchina dal peso piuma e dalle dimensioni compatte in una scocca da 13,3 pollici.

Il suo spessore infatti, è il più sottile al mondo, solo 9,m98 mm, mentre il display è un 14 pollici IPS con protezione Corning Gorilla Glass e risoluzione 1920. 1080p. Completano la dotazione hardware i processori Intel Kaby Laky serie y con 8 GB di RAM e dischi SSD da 256 GB.

Per saperne di più sui prodotti Acer >>