Acer ha annunciato oggi la disponibilità del Predator Z301CT da 30 pollici, il primo monitor 21:9 al mondo con funzionalità Tobii eye- tracking. Sono stati inoltre annunciati due modelli della serie Predator XB2, caratterizzati da schermi piatti da 25 e 27 pollici, con una frequenza di aggiornamento incredibilmente rapida di 240 Hz. Tutti e tre i nuovi modelli mettono in mostra un design esteticamente aggressivo con un elegante telaio nero, spigoli vivi e audaci particolari rossi e sono dotati della tecnologia NVIDIA G-SyncTM per giochi ultra-fluidi.

Acer Predator Z301CT – Il primo Monitor curvo con Eye-Tracking

L’Acer Predator Z301CT da 30 pollici rappresenta l’eccellenza per il coinvolgimento nei giochi, come si evince dalla sua vittoria come “Best of Innovations” al CES 2017, nella categoria periferiche per computer. La tecnologia del monitor Tobii eye-tracking aggiunge all’arsenale dei giocatori strumenti di controllo, che li aiutano a mirare, sparare ed esplorare in maniera intuitiva. Destinato a integrare, piuttosto che sostituire, i tradizionali sistemi di controllo per PC, il Tobii eye-tracking utilizza il movimento oculare del giocatore per creare una nuova modalità di input.

L’utilizzo del sistema di eye-tracking assieme a mouse e tastiera o gamepad dà ai giocatori una più ricca e coinvolgente esperienza, consentendo loro di mimare le azioni come se si verificassero nella vita reale, ad esempio possono cercare di coprirsi o mirare un bersaglio.

La visione dei giocatori ruota automaticamente, così come la messa a fuoco, verso i lati dello schermo: i personaggi e gli ambienti di gioco reagiscono come se i protagonisti si guardassero intorno. La funzionalità del sistema Tobii eye-tracking è supportata da oltre 45 titoli come Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided e WATCH_DOGS 2TM. I suoni del gioco e la grafica si adattano dinamicamente a seconda di dove guarda il giocatore. Inoltre, la risoluzione ultra-wide Full HD (2560 x 1080) e la curvatura dello schermo 1800R rendono i videogiochi ancor più attraenti e coinvolgenti.

Altre caratteristiche chiave di questo monitor includono una rapida frequenza di aggiornamento a 200 Hz e un tempo di risposta di 4 ms. L ’ampio angolo di visualizzazione di 178° e la cornice estremamente ridotta forniscono la massima area di visualizzazione. Per un comfort ottimale, il display può anche essere inclinato da -5° a 35° e muoversi verticalmente di 120 mm (4,7 pollici) per garantire sempre la posizione d’utilizzo più comoda. Due diffusori da 3 W con DTSTM Sound offrono un audio di qualità per un’esperienza ancor più coinvolgente.

Nuova serie Predator XB2 – Frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz

La serie Predator XB2 è stata integralmente progettata per sopportare i giocatori nei frenetici momenti di gioco e durante i tornei. Dotati di tecnologia NVIDIA ULMBTM, un velocissimo tempo di risposta di 1 ms e una rapida frequenza di aggiornamento di 240 Hz, il Predator XB252Q da 24,5 pollici e il Predator XB272 da 27 pollici, forniscono un’esperienza di gioco incredibilmente realistica con veloci azioni, un design “aggressivo” e passaggi spettacolari resi in modo uniforme senza sbavature o effetti ghosting.

Una superba qualità delle immagini è resa possibile grazie alla risoluzione Full HD 1080p e al contrasto di 1.000:1. Il design ZeroFrame è ideale per gli impieghi multi-monitor e l’ergonomico stand consente ai giocatori di trovare la perfetta posizione di visualizzazione grazie alla possibilità di inclinazione da -5 a 20 gradi, alla rotazione sull’asse centrale da -45 a +45 gradi, alla rotazione del display fino a 90 gradi in senso orario e alla regolazione in altezza fino a 115 mm. Per ottimizzare lo spazio della scrivania i monitor possono essere rapidamente sganciati dal supporto per il montaggio a parete con standard VESA, mentre un gancio per i cavi mantiene la scrivania libera da ingombri. Sono inoltre dotati di due diffusori da 2 W.

Tutti i nuovi modelli Predator

Grazie alla tecnologia GameView, i giocatori possono rapidamente alternare tre profili di visualizzazione personalizzabili per modificare le impostazioni del gioco senza dover navigare tra i menu OSD, un vantaggio significativo quando ogni secondo è importante. Impostazioni speciali includono dark boost (la regolazione del livello di nero), per vedere chiaramente le minacce al buio, l’assistenza aim-point, per un puntamento estremamente accurato, nonché la possibilità di selezionare la frequenza di aggiornamento dello schermo.

Con Acer EyeProtect, i nuovi monitor sfruttano tecnologie anti-sfarfallio, filtri per la luce blu, ComfyView e low-dimming (illuminazione minima) per proteggere gli occhi da immagini tremolanti, riflessi, emissione di luce blu ed eccessiva illuminazione, che contribuiscono a ridurre l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di gioco. L’ampia connettività include porte HDMI, DisplayPort v1.2 e un hub USB 3.0 (1 uscita /4 ingressi).

L’Acer Predator Z301CT sarà disponibile da febbraio 2017 nella regione EMEA al prezzo consigliato di € 899. Il Predator XB252Q sarà disponibile da febbraio nell’area EMEA al prezzo consigliato di € 599. Il Predator XB272 sarà disponibile da febbraio nella regione EMEA al prezzo consigliato di € 699.