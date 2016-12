Sorgenia è un’azienda presente sin dal 1999 sul mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale, che vanta ben 200.000 clienti sparsi su tutto il territorio nazionale.

Ma questa presentazione sembra essere riduttiva per un’azienda che non si limita solo a fornire energia, ma che da tempo porta avanti campagne a favore della difesa del nostro pianeta e delle sue preziosissime risorse, della sostenibilità e dell’innovazione. In un mondo in continua evoluzione e distruzione allo stesso tempo, la nostra generazione ha davvero bisogno di aziende come Sorgenia che con lo sguardo vanno verso il futuro.

Ed è proprio il futuro il focus centrale del nuovo magazine on line realizzato da quest’azienda, ovvero SorgeniaUp.

Un vero e proprio diario di bordo in cui poter affrontare e discutere di temi molto importanti come la cultura, la sostenibilità, l’innovazione, le energie rinnovabili e la tecnologia.

Uno specchio del mood filosofico di Sorgenia, che, allo stesso tempo, si rivela lo specchio della nuova generazione oramai stanca di accontentarsi e pronta a rimboccarsi le maniche per cambiare in meglio il nostro pianeta, il nostro futuro.

Basta con lo sfruttamento delle risorse che impoveriscono la Terra, e basta con la tecnologia che solo apparentemente mira a migliorare la vita dell’uomo.

Quanto sarebbe bello vivere in un mondo in cui le scoperte e la continua innovazione della tecnologia fosse messa al servizio della salute del pianeta tramite le energia rinnovabili? Questo è quello che Sorgenia chiede ai lettori di SorgeniaUp. Il magazine on line, infatti, si sviluppa intorno a quattro pilastri portanti.

Da una parte abbiamo My Generation, che si presenta al pubblico come un racconto e un’analisi della cultura pop dei nostri tempi: l’attuale generazione viene sottoposta ai raggi x con tutti i suoi desideri, le sue speranze e i suoi obiettivi da raggiungere.

Poi abbiamo Life, dove si discute dell’importanza di salvaguardare e difendere il nostro pianeta dallo sfruttamento e dalle barbarie dell’uomo; e What’s Next, la sezione della tecnologia analizzata in tutti i suoi aspetti.

Infine Smart Energy, in cui si discute di quello che poi sostanzialmente è la fonte principale di lavoro per l’azienda stessa, ovvero l’energia in tutte le sue forme e con tutte le problematiche che il suo utilizzo comporta.

Se anche tu sei stanco di restare a guardare il tuo pianeta che pian piano si spegne e vuoi garantire un mondo migliore per te e i tuoi figli, allora unisciti a Sorgenia e abbraccia la sua filosofia iniziando ad informarti su http://up.sorgenia.it/