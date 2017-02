Allarme Kaspersky Lab: bambini a soli due clic di distanza da contenuti inappropriati su YouTube

In occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale volta a promuovere un utilizzo più sicuro e responsabile del web, Kaspersky Lab avverte i genitori sull’elevato rischio a cui sono esposti i più giovani quando navigano su YouTube in solitudine. Infatti, secondo una ricerca condotta sulla celebre piattaforma, basterebbero due clic per raggiungere contenuti non adatti alla loro età.

Analizzando i risultati di ricerche effettuate su YouTube, i video consigliati e le opzioni di ricerca suggerite quando si digitano i titoli dei più celebri cartoni animati dedicati ai bambini, come Peppa Pig, Dora l’esploratrice e i Teletubbies, i ricercatori di Kaspersky Lab hanno scoperto che, spesso, bastano un paio di clic per arrivare a contenuti che dovrebbero essere visti da soli adulti.

Parodie con linguaggi scurrili, video che mostrano scene di violenza, comportamenti inappropriati, allusioni sessuali e persino discriminazioni religiose sono alcuni esempi di contenuti non adatti che possono essere raggiunti in pochissimi clic durante la ricerca di video dedicati ai bambini. Questi risultati illustrano i potenziali rischi a cui sono esposti i più piccoli quando non è attivo un software di parental control o quando sono lasciati soli durante la navigazione.

I consigli di Kaspersky Lab per proteggere i bambini online sono: