AMV annuncia il nuovo FRITZ!Box 7560

FRITZ!Box 7560 di AVM è il nuovo modello che offre alte prestazioni per tutte le connessioni DSL con tecnologia wireless dual band AC+N per disporre – in casa e in ufficio – di una rete veloce e versatile. Con il FRITZ!Box 7560 puoi disporre di un potente modem ADSL/VDSL e di un router wireless in un unico dispositivo.

E’ perfetto per le connessioni basate su IP. Il nuovo FRITZ!Box trasmette i dati sulla rete domestica con wireless LAN veloce su entrambe le frequenze simultaneamente. Smartphone e tablet dotati di tecnologia Wireless AC possono sfruttare la velocità di trasferimento dati fino a 866 Mbit/s sulla banda a 5GHz. Per la banda a 2.4 GHz sono presenti tre antenne che garantiscono una velocità fino a 450 Mbit/s per tutta l’area di copertura.

Inoltre, stampanti, dischi rigidi e altri dispositivi di rete possono immediatamente essere connessi in rete utilizzando le quattro porte LAN gigabit o la porta USB. FRITZ!Box 7560 è dotato di una porta per collegare telefono analogico, fax o segreteria telefonica così come una stazione base DECT per telefoni cordless e per le applicazioni Smart Home.

Il sistema operativo FRITZ!OS offre una vasta gamma di funzioni, tra cui il parental control, accesso degli ospiti alla rete, VPN, un firewall e una funzione per eseguire gratuitamente e in automatico tutti gli aggiornamenti. FRITZ!Box 7560 è in vendita al prezzo suggerito di 179 Euro.

Tra le principali caratteristiche:

Internet veloce su tutte le line ADSL e VDSL, supporta il vectoring

Dual band Wireless AC + N with 866 Mbit/s (5 GHz) + 450 Mbit/s (2.4 GHz) in contemporanea

4 porte LAN gigabit per PC, console di gioco e altri dispositivi

1 porta USB 2.0 per stampanti e dispositivi di archiviazione

Stazione base DECT per 6 telefoni cordless e applicazioni Smart Home

1 porta per telefono analogico, fax o segreteria telefonica (porta a/b)