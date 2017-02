ANDROID NOUGAT: AL VIA LA BETA PER HONOR 6X E HONOR 5C

Honor, l’internet brand dei nativi digitali, porta su altri due modelli il beta testing di Android 7.0 Nougat. Anche Honor 6X e Honor 5C sono pronti ad aggiornarsi al nuovo sistema operativo, già disponibile per Honor 8 e Honor 8 Premium. Come già fatto per il beta testing del suo top di gamma, Honor ha deciso di permettere a tutti i suoi utenti di condividere i loro feedback con il suo team di sviluppo.

Ancora una volta l’obiettivo è di rivedere e valutare tutte le indicazioni per offrire agli utenti una esperienza d’uso di Android sempre migliore, in linea con la natura di Honor: ascoltare gli utenti per permettergli di ottenere ciò che vogliono dai loro device. Le registrazioni per diventare uno dei beta tester ufficiali di Android 7.0 per Honor 6X e Honor 5C sono aperte già da oggi! Registratevi scaricando e installando l’app disponibile a questo link: http://www.hihonor.com/it/support/details/%20/index.html?DOC_ID=91970