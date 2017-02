ASUS annuncia le cuffie Clique H10

ASUS ha annunciato oggi Clique H10, compatte cuffie auricolari wireless Bluetooth che combinano prestazioni audio eccezionali a un design comodo ed elegante con controlli estremamente intuitivi, che ne fanno l’accessorio ideale per l’attività fisica e per ascoltare musica in movimento.

Le nuove cuffie auricolari Clique H10 adottano un driver da 5,8 mm in ciascun auricolare e la tecnologia aptX per fornire un audio wireless ad alta definizione e bassa latenza via Bluetooth, per un’eccezionale qualità del suono con un’ampia gamma dinamica. Gli ingegneri del reparto R&D di ASUS — ovvero i famosi progettisti delle schede audio ASUS, apprezzate in tutto il mondo — hanno ulteriormente migliorato la qualità audio di Clique H10 con un’accurata ottimizzazione volta a fornire bassi più ricchi e intensi oltre a toni acuti chiari e naturali. Il design passivo per la cancellazione del rumore, con auricolari morbidi che si posizionano stabilmente e comodamente nell’orecchio, riducono il rumore esterno e garantiscono una migliore esperienza di ascolto.

Il design elegante caratterizzato dall’utilizzo di materiali di alta qualità conferiscono un aspetto di classe superiore: gli alloggiamenti degli auricolari sono in alluminio accuratamente preformato con taglio al diamante e successivamente anodizzato per impedire la corrosione e migliorare la protezione del cavo. Ciascun auricolare ha una splendida finitura in legno, mentre un robusto ed elegante cavo intrecciato connette i due auricolari.

Adatti a qualsiasi situazione, gli auricolari Clique H10 sono ideali anche per l’attività fisica: gli appositi supporti rimovibili inclusi mantengono stabilmente in posizione ciascun auricolare durante il movimento mentre il nano-rivestimento impermeabile garantisce un’elevata resistenza al sudore e alla pioggia.

Gli auricolari Clique H10 integrano la tecnologia NFC (Near-Field Communication) che permette di accoppiare con facilità smartphone o dispositivi mobili compatibili semplicemente avvicinandoli alle cuffie. L’accoppiamento multipoint permette di connettere simultaneamente Clique H10 a due dispositivi diversi e passare rapidamente dall’uno all’altro senza doverli ricollegare ogni volta. L’intelligente controller offre poi un accesso facile e comodo ai controlli per audio, volume e telefono, consentendo all’utente di godere della grande libertà offerta dalla connessione wireless quando lascia lo smartphone in tasca o in borsa. Clique H10 offre oltre cinque ore di ascolto continuo e fino a 260 ore in standby con una singola ricarica.

Le cuffie auricolari ASUS Clique H10 sono disponibili al prezzo consigliato di Euro 99,00 IVA inclusa.