Asus ZenBook UX330UA in Italia a 1399 euro

Lo ZenBook da 13,3 pollici più sottile in assoluto: grazie allo spessore di soli 13,5 mm il nuovo ASUS ZenBook UX330UA risulta più affusolato del 15% rispetto al suo predecessore – l’apprezzato ZenBook UX305 – ed è anche uno dei notebook da 13,3 pollici più sottili al mondo ad adottare il processore Intel Core i7. Come nella migliore tradizione della famiglia ZenBook, il nuovo UX330 si contraddistingue per il design affascinante, il peso incredibilmente contenuto, i raffinati materiali impiegati, la sorprendente qualità dell’audio e la più elevata risoluzione disponibile in queste dimensioni, le prestazioni elevate e l’autonomia fino a 12 ore, per offrire la massima libertà di movimento e di lavoro nell’arco dell’intera giornata.

Con un corpo unico in alluminio finemente rifinito, incredibilmente robusto pur mantenendo un ingombro e un peso ridotti, il nuovo modello rimane fedele al DNA della famiglia ZenBook, adottandone tutti gli elementi tipici come l’iconica finitura a cerchi concentrici di ispirazione zen sulla cover di metallo satinato, disponibile in due raffinate varianti di colori: Gold Rose e Quartz Grey.

ASUS ZenBook UX330UA adotta un display da 13,3 pollici con un elevato livello di dettaglio, ampi angoli di visualizzazione e risoluzione QHD+ (3200 x 1800): una delle più elevate in assoluto per un pannello di queste dimensioni, con il 40% di pixel in più rispetto al display Retina da 13 pollici usato da Apple. Inoltre, l’esclusiva tecnologia ASUS Tru2Life Video analizza e ottimizza ciascun pixel presente in ogni fotogramma per migliorare contrasto, nitidezza e omogeneità nella riproduzione video, mentre ASUS Splendid permette di godere di immagini dalla resa fedeli, con colori saturi e brillanti e ottimi livelli di luminosità e contrasto per un’esperienza esclusiva con qualsiasi applicazione, dal videogioco alle presentazioni professionali.

Per offrire la massima comodità di digitazione in ogni situazione, ASUS ZenBook UX330UA adotta una tastiera estremamente affidabile, confortevole, retroilluminata per facilitare la digitazione negli ambienti scarsamente illuminati, caratterizzata dalla presenza di tasti ben separati e con un’escursione di ben 1,5 mm. Alla tastiera si affianca un touchpad più ampio rispetto alla media che assicura tocchi precisi anche grazie al rivestimento in vetro e supporta l’input multi-touch e multi-gesture di Windows 10 con gesti fino a 3 dita, rendendo più fluido il passaggio tra diverse schermate o applicazioni.

Un sonoro incredibile è sempre stato una caratteristica della famiglia ZenBook e UX330UA non fa eccezione; l’audio ASUS SonicMaster, sviluppato in collaborazione con Harman Kardon, produttore leader in sistemi audio, consente un’esperienza d’ascolto senza paragoni anche grazie al software AudioWizard, facilissimo da usare, che offre cinque preselezioni ottimizzate per diverse sorgenti audio.