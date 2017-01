AUKEY AURICOLARE SPORTIVO MODELLO EP-B26

COSA NE PENSIAMO Cuffie sportive, dalla buona qualità audio. Ultra leggere: perfette sia per lo sport che per l'utilizzo più domestico. E' possibile collegarci fino a due smartphone contemporaneamente. Valutazione – 8.2

Solitamente le cuffie per gli amanti dello sport sono tutte in-ear. Aukey, noto venditore su Amazon, propone sullo store più famoso al mondo, le cuffie per gli sportivi bluetooth on-ear modello EP-B26, pratiche e leggere, dal prezzo popolare.

La confezione di vendita, classica di Aukey, realizzata in cartone riciclato include al suo interno l’auricolare EP-B26, il cavetto USB / micro-USB per la ricarica, gommini di ricambio, manuale d’istruzioni e fogliettino per la garanzia.

Le cuffie sportive di Aukey mode. EP-B26 sono realizzate completamente in materiale ABS leggerissimo, infatti nonostante l’archetto posteriore, sembra di non averle addosso neanche dopo diverse ore di utilizzo. Infatti pesano solo 72 grammi e le loro dimensioni sono 12.3 x 2.7 x 6,9 cm.

Grazie all’ABS le cuffie sono praticamente snodabili, possono essere riposte nella borsa “di tutti i giorni” senza che si rompano: perfette, quindi, per la mobilità e per lo sport!

La grande particolarità è che sono dotate di un archetto posizionato all’altezza del collo, che permettono alle cuffie di non cadere durante l’attività sportiva. Ma non solo, i due padiglioni auricolari sono abbastanza imbottiti con materiale sintetico, risultando morbidi e comodi anche dopo diverse ore di utilizzo, ma soprattutto non fanno sudare l’orecchio.

Sul padiglione auricolare destro l’ingresso micro-usb per la ricarica, un tasto centrale da utilizzare per l’accoppiamento/accensione/spegnimento, i pulsanti per gestire il volume e quelli per gestire la musica. Inoltre sempre su questo padiglione è presente il foro del microfono.

Le cuffie EP-B26 di Aukey sono dotate di tecnologia Bluetooth 4.1 con supporto A2DP, questo vuol dire che possono essere collegate contemporaneamente a due dispositivi. Inoltre grazie al microfono integrato è possibile utilizzare le cuffie per gestire le telefonate anche quando facciamo sport.

La batteria integrata da 450 mAh permette di effettuare fino a 24 ore di chiamate o 300 ore di stan-by e coprire diverse ore di sport prima di scaricare. La ricarica completa avviene in circa 2 ore.

Sono compatibili con tutti i dispositivi mobili presenti sul mercato, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Caratteristiche tecniche:

Standard: 4.1

Profili Supportati: A2DP, AVRCP ,HSP, HFP

Gamma Massima di Lavoro: 33 ft / 10 m

Input di Potenza: DC 5V 500mA

Tipo di Batteria: Incorporata Li-Polymer Batteria Ricaricabile (450mA

In conclusione, quello che mi ha stupito di queste cuffie, oltre al suo peso piuma, è la sua flessibilità; infatti oltre che essere utilizzate durante l’attività sportiva, sono comode ad esempio da utilizzare in casa per le chiamate Skype o per un uso più domestico.

Il loro prezzo è di soli € 19,90 ritengo sia ottimo, vista la buona qualità del prodotto.