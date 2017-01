AUKEY cassa Bluetooth mod. SK-M17 – Recensione

COSA NE PENSIAMO Speaker da esterno molto potente. Con microfono incluso nella confezione per cantare in stile karaoke. Valutazione – 8.8

Se state cercando un cassa bluetooth per far festa con gli amici, quella da 21W prodotta da AUKEY mod. SK-M17 è il prodotto che fa per voi.

La confezione di vendita, realizza in cartone riciclato, include al suo interno: l’altoparlante wireless, un microfono, un cavo di ricarica, un jack audio da 3.5 mm, un manualetto d’istruzioni e un foglietto con le istruzioni per attivare la garanzia di 24 mesi sul prodotto.

Caratteristiche tecniche principali:

Profili Supportati: HFP, A2DP, AVCT

Uscita d’Altoparlante: 3W×2, 4Ω

Uscita di Subwoofer: 15W,4Ω

Interfaccia di Microfono: 6,5mm

Potenza d’Ingresso: DC 5V

Si tratta un cassa Bluetooth portatile davvero imponente, non solo per la potenza, ma anche per le dimensioni, che infatti sono di 310 mm di lunghezza e 225 mm di diametro. Anche il suo peso non è da meno, ma vista la potenza da 21 W può essere del tutto giustificata.

Sulla parte frontale dello speaker troviamo un piccolo schermino LED da dove possiamo gestire tutte le funzionalità dello speaker. Subito sotto lo schermo, trovano spazio il pulsante di accensione e quelli per gestire la musica e non mancano ben quattro manopole per gestire il volume: infatti possiamo regolare il volume dell’altoparlante, quello del basso, quello del microfono e quello dell’eco. In questo modo possiamo personalizzare il suono e in caso di Karaoke possiamo mettere in risalto la nostra voce al posto di quella originale della canzone.

Troviamo porta la porta AUX-in, 2 prese per il microfono da 6,5 mm e una porta per la ricarica DC 5V.

La possibilità di poter collegare il microfono, la trovo decisamente interessante e divertente perché anche se non compaiono le parole, cantare in compagnia è davvero divertente. Peccato solo che all’interno della confezione sia presente un solo microfono e che quindi per poter cantare il compagnia e necessario acquistarne un altro.

Lo speaker include la tecnologia Bluetooth, con un raggio d’azione di 10 metri. possiamo collegare qualsiasi telefono e riprodurre la musica, ma nel caso possiamo utilizzare la porta AUX-in per collegare altri dispositivi. Inoltre è presente anche la RADIO FM, accessibile premendo il pulsante MODE, ma in questa modalità purtroppo non è possibile utilizzare il microfono.

All’interno dello speaker sono presenti due casse da 3W e un potente Subwoofer da 15W che offre dei bassi decisamente potenti. Lo speaker è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 5200 mAh che offre fino a 8,5 ore di autonomia al massimo volume.

La qualità dell’audio è decisamente buono, anche ai volumi più alti, devo ammettere che si sente un leggero gracchiamento, ma nulla di cosi evidente da penalizzare l’esperienza d’uso.

Lo speaker Bluetooth di Aukey mod. SK-M17 è venduto al prezzo di € 49,99 [Gennaio 2017] e credo che sia un’ottimo affare, considerando anche che incluso nella confezione troviamo anche un microfono. Se ci fosse stato anche il secondo, sarebbe stato un prodotto da lode.

Consigliato.