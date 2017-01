Aukey CC-S1 caricatore per smartphone da auto – Recensione

COSA NE PENSIAMO Ottimo prodotto che svolge bene il suo lavoro e che si integra completamente all'interno dell'auto. Permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Valutazione – 8.5

Tra i vari prodotti di Aukey, in vendita su Amazon troviamo anche i caricatori da auto per smartphone e tablet che utilizzando la porta accendisigari della nostra auto, come il modello CC-S1.

La confezione di vendita, realizzata in cartone riciclato e al suo interno troviamo il caricabatterie da auto e il manualetto per le istruzioni.

Quello che stupisce del caricabatterie per auto di Aukey modello CC-S1 sono le sue dimensioni estremamente compatte, infatti parliamo di soli 3,5 cm di lunghezza e 2,4 cm per la parte superiore che sporge dall’accendi sigari, mentre il suo peso è di appena 17 grammi. Ma soprattutto, è importante sottolineare che nonostante il prodotto sia realizzato in plastica, le stesse risultano molto resistenti e di qualità, cosi come i contatti a bottone.

Grazie alle due porte USB con capacità a 2.4A ciascuno è possibile ricaricare due dispositivi contemporaneamente utilizzando una potenza totale di 4,8A.

Aukey CC-S1 è il prodotto perfetto da utilizzare in auto per ricaricare due device contemporaneamente e grazie alle sue dimensioni compatte può essere riesce ad essere parte integrante della propria auto, senza stonare mai, neanche con le più eleganti.

Perfetto nel suo utilizzo. Consigliato.