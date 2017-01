Cosa ne pensiamo Un gioco per vivere l'esperienza della realtà aumentata con Playstation VR 7.6 Valutazione

Battlezone è uno dei titoli resi disponibili al lancio del Playstation VR e incluso anche nella demo scaricabile gratuitamente per testare con mano il nuovo visore per la realtà aumentata di Sony.

Il gioco è stato sviluppato da Rebellion Developements, e una volta indossato il visore, il giocatore si calerà in una cabina di pilotaggio di un carro armato del futuro della Cobra e dovrà sconfiggere le truppe nemiche comandate dalla IA.

Ma non tutto è semplice come sembra, perché il giocatore dovrà affrontare moltissimi ostacoli per raggiungere e annientare la sede dall’IA.

Ad inizio gioco, il giocatore potrà scegliere tra diverse opzioni selezionabili che modificheranno la durata della campagna, il livello di difficoltà e il tipo di carro Armato (scelta tra pesante e leggero e altri selezionabili dopo aver completato le campagne con difficoltà diversa). Una volta settati questi parametri, saremo al comando del Cobra Tank e avremo come obiettivo iniziale quello di conquistare alcuni punti stategici (nella mappa solo indicati a forma di esagoni).

Il gameplay offerto è divertente, ma decisamente basico. Grazie al VR saremo realmente in una cabina di pilotaggio, dove vedremo diversi indicatori per essere sempre al corrente sullo stato delle armi, scudi e munizioni. I comandi sono elementari: con i grilletti si spara, con Quadrato e X si scelgono le armi, con L2 si attiva la modalità turbo per spostamenti veloci e con R1 si attiverà l’arma speciale.

L’Intelligenza artificiale dei nostri nemici è ben realizzata, in quanto gli stessi sono ben disposti sulla mappa e utilizzano delle tattiche intelligenti di accerchiamento per sconfiggerci.

Uccidendo i veri nemici, verremo ricompensati con DATA, ossia la moneta di scambio, da utilizzare per sbloccare e potenziare armi, scudi e armi speciali. Inoltre al termine di ogni missione miglioreremo anche di potenza, ma anche il nemico aumenterà con noi, aumentando di conseguenza anche la difficoltà generale.

Ma non solo, oltre alla modalità single player, è disponibile anche una campagna online per giocare insieme ad altri giocatori reali.

Quest’ultima modalità la ritengo molto più divertente rispetto al single player, anche se a lungo andare il gioco può sembrare un po’ ripetitivo.

In conclusione, anche se Battlezone sulla carta può sembrare un gioco banale, grazie al VR riesce ad essere divertente e unico nel suo genere. Da provare per vivere appieno l’esperienza della realtà aumentata con Playstation.