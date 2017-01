BOSE QUIET COMFORT 35 – RECENSIONE

COSA NE PENSIAMO Cuffie Wireless dalla qualità eccelsa: sia nella costruzione che nel suono. Riduzione del rumore attiva davvero utile e unica nel suo genere. Da provare! Prezzo non alla portata di tutti Valutazione – 88% PRO Realizzato con materiali di qualità

Audio

Riduzione attiva del rumore CONTRO Prezzo

Quando si parla di audio e di riduzione del rumore, non si può che nominare BOSE, noto marchio specializzato nella produzione di sistemi audio, tra cui troviamo le nuove Quiet Comfort 35: cuffie dotate di un sistema proprietario attivo di riduzione del rumore e della connettività Bluetooth.

Partendo dalla confezione di vendita, troviamo un’elegante custodia per il trasporto, un cavo audio, un cavo USB / micro-USB da utilizzare per la ricarica e un pratico adattatore da utilizzare in aereo.

Le cuffie Quiet Comfort 35 di Bose sono dotate di un design molto elegante grazie agli inserti in metallo con telaio in nylon e fibra di vetro. I cuscinetti in pelle sintetica vantano un importante imbottitura in silicone che garantiscono una buona riduzione passiva del rumore. I padiglioni auricolari si ripiegano all’interno per facilitarne il trasporto. Il loro peso è di 310 grammi, che sulla carta può sembrare molto, ma onestamente non risultano fastidiose e pesanti anche dopo diverse ore di utilizzo.

Sul padiglione destro troviamo tutti i comandi per gestire al meglio la musica e le cuffie. Infatti qui troviamo il pulsante per l’accoppiamento tramite Bluetooth e l’ingresso micro-usb per la ricarica. Nella parte posteriore della cuffie trovano spazio i pulsanti per la gestione del volume e il tasto multifunzione che, oltre al controllo della musica, permette di rispondere o rifiutare le chiamate. Ma non solo, tenendo premuto il tasto Multifunzione per alcuni secondi si attiverà la ricerca di Google se utilizziamo le cuffie che un dispositivo Android, mentre si attiverà SIRI se utilizziamo le cuffie con un dispositivo Apple. Sempre sulla cuffie destra, trova spazio anche il sensore NFC che permette di accoppiare le cuffie al device, semplicemente mettendoli in contatto tra loro.

Le cuffie possono essere collegate a due device contemporaneamente, scegliendone tra una lista di 8 massimo , e grazie alla voce guida sarà un gioco da ragazzi sapere a quale smartphone siamo connessi. Sempre grazie all’assistente vocale integrato, ad ogni accensione, saremo in grado di conoscere anche lo stato residuo della nostra batteria. E’ giusto precisare però, che la riproduzione audio può avvenire da un solo device per volta.

Ovviamente, per conoscere lo stato della connessione Bluetooth saremo aiutati a anche dal piccolo led (blu/bianco) presente sul padiglione destro, mentre per lo stato della batteria è presente un altro piccolo LED che si illumina di rosso, giallo o verde in base alla carica residua.

Sul padiglione sinistro è invece presente l’ingresso per il cavo audio, nel caso volessimo ascoltare la musica utilizzando “il filo”.

La batteria integrata offre fino a 20 ore di autonomia in modalità wireless e fino 40 ore se utilizzate con il cavo. La ricarica invece avviene in circa 2 ore, ma con soli 15 minuti di ricarica si possono avere ben due ore di autonomia.

Le cuffie vantano diversi microfoni, posizionati sia nella parte interna che esterna del padiglione, permettono la rilevazione dei suoni ambientali. L’attivazione della riduzione del rumore infatti avviene tramite due processori elettronici posizionati uno in ogni padiglione che analizzano i rumori e creano frequenze uguali e opposte. Non solo, è presente anche un sistema di equalizzazione che ha il compito di ottimizzare l’audio indipendentemente dal livello del volume d’ascolto.

La qualità sonora è elevata, suoni nitidi e bassi profondi al punto giusto, con un volume generale non altissimo, ma molto ampio grazie all’equalizzatore. Inoltre, la riduzione del rumore passiva, ma soprattutto quella attiva rappresenta il grande valore aggiunto delle Bose QC35 non solo nell’ascolto della musica ma anche durante le chiamate; peccato solo che la riduzione attiva non può essere disattivata se le cuffie vengono utilizzate in modalità Wireless.

Bose mette a disposizione l’applicazione gratuita Bose Connect, disponibile sia per Android che per iOS, che permette di gestire diverse funzioni, oltre a poter aggiornare il software delle cuffie.

Le QuietComfort 35 di Bose sono cuffie che daranno parecchie soddisfazioni, anche agli utenti più esigenti. I suoi punti di forza? La riduzione attiva del rumore e un’elevata qualità sonora. Punto Negativo? Il prezzo di € 379,00 non alla portata di tutti.