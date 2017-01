Acer ha annunciato oggi Predator 21 X, il primo notebook per videogame al mondo dotato di schermo curvo IPS con risoluzione 2560 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Non solo schermo curvo, ma anche eye tracking che permette ai giocatori di identificare i nemici, mirarli o nascondersi durante le varie sessioni di gaming; senza dimenticare la tecnologia NVIDIA G-Sync che assicura sessioni di gioco fluide e definite.

Al suo interno troviamo una doppia scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080 in SLI (con 8 GB di RAM dedicata) e un processore Intel Core i7-7820HK di settima generazione, con abbinati ben 64 GB di RAM di tipo DDR4. La memoria interna è affidata a dischi SSD fino a 512 GB in configurazione RAID 0 e dischi rigidi a 7200 RPM con capacità fino a 1 TB.

Acer Predator 21 include anche la funzionalità Killer DoubleShoy Pro che rileva automaticamente la connessione di rete più veloce a cui inviare il traffico dati ad alta priorità. A completare la dotazione hardware troviamo la tecnologia Thunderbolt 3 che può raggiungere fino a 40 Gbps di velocità.

Al suo interno trovano spazio ben 5 ventole (di cui 3 AeroBlade in metallo) e 9 tubi per la dissipazioni del calore. Non manca poi la tecnologia Acer Dust Defender che rimuove l’accumulo di polvere e ne migliora la dissipazione.

La tastiera full-size è di tipo meccanica, e vanta i tasti Cherry MX Brown con retroilluminazione programmabile singolarmente. Ma non solo, la tastiera numerica può essere ribalta per trasformarsi in un pratico touchpad di precisione.

Il notebook viene fornito con un drago blu disegnato sul pannello oppure può essere personalizzato da un disegno con bandiera e incisione del proprio nome.

Acer Predator 21 arriverà in Italia nel Q2 2017.