Cortek MK1 tastiera meccanica RGB con Switch Blu – Recensione

COSA NE PENSIAMO Tastiera meccanica dalle grandi potenzialità. Materiali costruttivi di prim'ordine e design ricercato tra i video giocatori. Moltissime possibilità di personalizzazione. Valutazione – 8.6

Di tastiere per gamer ce ne sono tante, ma solo poche offrono una profonda personalizzazione e permettono di esprimere al 100% la personalità di ogni gamer.

Tra i marchi più innovativi troviamo Cortek, società italiana, che in questo periodo sta emergendo proprio in questo settore, con un prodotto molto ricercato come la nuova tastiera meccanica MK1.

La tastiera meccanica MK1 di Cortek è disponibile con tre varianti, in base al colore degli switch: rossi, blu o neri. Il design di questa tastiera è minimalista, in quanto non sono presenti inutili bordi (le sue dimensioni sono circa 44 x 14 x 3 cm) e la struttura è realizzata completamente in acciaio, abbastanza pesante (circa 1 chilo e mezzo) tanto da poter utilizzare la tastiera su qualsiasi superficie, senza avere la preoccupazione che possa scivolare. La tastiera dispone di layout italiano e di tastierino numerico.

I tasti meccanici, alti circa 1 cm, sono ben distanziati tra di loro e di tipo sospeso; offrono una scrittura molto confortevole e veloce. La corsa dei tasti, nonostante l’altezza importante dei singoli tasti è molto buona, anche se il click dei tasti è davvero molto accentuato, tanto che ad alcuni potrebbe dare fastidio.

Questa caratteristica è relativa solo al modello di tastiera con gli switch blu, in quanto la tastiera MK1 con switch rossi è senza click accentuati e rapidi, mentre la versione con gli switch neri è senza click con una buona precisione.

Al di là dei colori degli switch, la tastiera offre 7 illuminazioni diverse ( rosso, verde, giallo, viola, celeste, bianco e blu) con ben 13 effetti backlight diversi tra effetti di luce e velocità degli stessi.

Inoltre ogni angolo è dotato di rinforzo metallico per offrire durabilità nel tempo, mentre nella parte inferiore sono presenti due pratici piedini per regolare l’altezza della tastiera.

Il grande vantaggio della tastiera MK1 di Cortek è che sono presenti 8 profili già preimpostati (FPS, CF, COD, RTS, LOL, RACE, BASKET, LOL) più altri due profili programmabili, ma soprattutto che non sono presenti software, ma tutte le impostazioni sono gestite tramite la composizione di tasti, indicate tramite un foglietto illustrativo inserito all’interno della confezione di vendita.

Un prodotto unico nel suo genere, dove i suoi grandi punti forti sono la solidità costruttiva e la grande personalizzazione proposta. Compatibile con tutti i pc, sia Windows che MacOs, è un prodotto Must Have per gli amanti del gaming. Il suo prezzo è di circa 129 euro.