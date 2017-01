COVER IPHONE 7 PLUS INATECK – RECENSIONE

L’iPhone 7 plus della Apple, nonostante il prezzo non alla portata di tutti, è uno degli smartphone più venduti dell’anno. Proprio per questo è importante proteggerlo con una buona cover che al tempo stesso non appesantisca il design dello smartphone.

Una delle cover che più mi ha impressionato per qualità è quella proposta da Inateck. Infatti questa cover è realizzata in materiale PC esteticamente molto simile all’iPhone, per cui è una cover che non si nota, rendendo gradevole l’utilizzo dell’iPhone stesso. Al tatto è davvero sensazionale, perché offre un grip dall’effetto metallico e solido.

Ma non solo, infatti la cover protegge lo smartphone da urti e dai graffi derivati dall’utilizzo quotidiano del device, e grazie alla sua perfetta aderenza evita anche che polvere e sporti entrino all’interno della cover, lasciando l’iPhone pulito e perfetto.

Nonostante la cover è formata da tre pezzi integrati, risultando semplicissima da installare in pochi passaggi.

Ritengo che questa cover sia una delle migliori per iPhone 7 Plus. Perfetta quindi se cercate una cover di categoria superiore.