Disponibile da oggi il nuovo tolino page a 79 euro

Schermo touch eInk Carta da 6 pollici, spazio di archiviazione per 2000 eBook sul dispositivo e ulteriori 5GB in cloud, sistema aperto compatibile con ePub, PDF e TXT, accesso al prestito interbibliotecario: sono queste le caratteristiche principali del nuovo tolino page da oggi in vendita anche in Italia al prezzo di 79 €.

tolino page rappresenta il perfetto compromesso qualità/prezzo per chi vuole sperimentare la lettura digitale e per chi, ad esempio gli studenti, può trovare in un eReader il perfetto compagno di studi, una libreria da mettere in tasca.

La home page dell’eReader consente l’accesso diretto alla libreria dei propri eBook e mette a disposizione gli ultimi suggerimenti del proprio partner di riferimento. All’interno della propria libreria è possibile organizzare gli eBook in raccolte così da poter consultare con facilità un archivio ragionato sulle proprie esigenze e abitudini.

Dei fratelli maggiori della famiglia tolino il page eredita la velocità: apertura degli eBook, cambi pagina fluidi, digitazione e accesso allo store risultano ancora più agili. Non supporta invece il tap2flip e la luce integrata, privilegiando leggerezza e performance.

Il tolino Cloud è uno spazio a disposizione dell’utente per archiviare non solo gli eBook preferiti ma anche qualunque documento utile alla vita quotidiana, dai file per il lavoro alle istruzioni degli elettrodomestici di casa.

Grazie al Cloud potrai inoltre tenere il segno su ogni eBook. Si inizia a leggere un eBook sul PC in e si continua in viaggio sull’eReader o sullo smartphone o tablet. tolino cloud sincronizza infatti segnalibri e note su un massimo di 5 dispositivi.

Tra le novità del nuovo software la gestione dei DRM a tempo che consente al dispositivo di accedere al prestito interbibliotecario. Una volta scelto il proprio eBook, basterà scaricarlo dal portale della biblioteca di riferimento per averlo subito disponibile nella libreria dell’eReader.

I partner dell’alleanza tolino in Italia sono IBS.it, Libraccio.it, le librerie Libraccio e le librerie indipendenti che aderiscono a INDIeBOOK. Sui siti dei partner sono disponibili per il pubblico oltre 1 milione di eBook in lingua italiana e inglese.