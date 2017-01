Dissipatore Klim Wind – Recensione

COSA NE PENSIAMO Il dissipatore Klim Wind è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità / prezzo. Le quattro ventole da 120 mm offrono una buona aerazione e sono molto silenziose. Valutazione – 8.2

Se siete dei gamer incalliti o se utilizzate il vostro notebook per lavori di grafica o elaborazione video, saprete benissimo che la dissipazione del calore è uno degli elementi più importanti per la vita del notebook e per tenere le prestazioni elevate durante le varie sessioni di lavoro/gioco.

Il nuovo dissipatore Klim Wind può essere il prodotto che fa al caso vostro, grazie alla sue quattro ventole e alla sua piena compatibilità con i tutti i notebook da 11 a 19 pollici, e volendo può essere utilizzata anche per le console di nuova generazione come le PS4 o la Xbox One.

La confezione di vendita, realizzata in cartone con su indicate le caratteristiche del prodotto, include al suo interno il dissipatore, un cavo USB anti-groviglio, un foglietto che le istruzioni rapide e uno con indicante le istruzioni per diventare tester dei prodotti Klim.

Il dissipatore è realizzato in materiali plastici di qualità, e le sue dimensioni sono 40,8 x 28,7 x 2,9 cm per un peso di 848 grammi, che sulla carta può sembrare tanto, ma nella realtà dei fatti, i pesi sono ben bilanciati e l’ottimo design danno l’idea di un prodotto più compatto e leggero.

La parte superiore è caratterizzata da una griglia a nido d’ape che avvolge l’intero dissipatore, dove possiamo vedere le 4 ventole: due posizionate inferiormente e nella parte superiore, cosi da riuscire a raffreddare uniformemente ogni tipo di notebook o console. Al centro del dissipatore, trova invece spazio il logo di Klim; mentre nella parte inferiore sono presenti due pratici gancini che una volta “alzati” permettono al notebook di non scivolare via e di non cadere durante l’utilizzo.

Tutte e quattro ventole hanno dimensioni di 120 x 120 mm ed offrono una velocità di rotazione di ben 1200 rpm. Inoltre le quattro ventole offrono la retro-illuminazione blu, che bene si addice ai gamer e a tutti colore che cercano un dispositivo dall’effetto visivo da “wow”.

Nella parte posteriore sono presenti due rotelle per accendere e regolare le ventole inferiori e le ventole superiori (che possono anche non lavorare contemporaneamente), oltre a due porte usb 2.0.

Il funzionamento è davvero elementare, basta collegare il dissipatore al computer tramite il cavo USB fornito in dotazione e girare le manovelle presenti nel lato posteriore per avviare la rotazione delle ventole.

Dal lato pratico, quello che mi ha meravigliato è la silenziosità delle ventole, anche quando sono tutte e quattro in funzione, permettendoci di utilizzare il dissipatore per ore senza avere il minimo fastidio.

Ma non solo, acquistando il dissipatore di Klim Wind si avranno anche 5 anni di garanzia, sicurezza in più, che dimostra come la società crede fermamente nella bontà del prodotto, e se poi gli aggiungiamo che il suo prezzo è di soli € 19,99 (gennaio 2017), Klim Wind rappresenta un acquisto obbligato per chi vuole un prodotto efficiente e in grado di ridurre le temperature del notebook anche con pesanti carichi di lavoro.

Consigliato.