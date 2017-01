Diventa un tester ufficiale: prova anche tu Honor 6X!

Honor, il brand di smartphone per i nativi digitali, progetta il suo futuro grazie ai feedback dei suoi utenti. Grazie all’ascolto costante dei fan e degli utenti, i device sono progettati per incontrare sempre le loro esigenze. È proprio attraverso questo approccio che oggi Honor conta oltre 90 milioni di fan in tutto il mondo.

A partire dal 2017 Honor ha deciso di lanciare un programma di test dei suoi prodotti rivolto agli utenti finali. In Italia, 15 fortunati potranno recensire Honor 6X. Per partecipare alla selezione, basta registrarsi da oggi al 26 gennaio sul sito www.hihonor.com/it/honor6xtesters e raccontare come si intende realizzare una recensione di Honor 6X che sia… #XtraOrdinary!

Non c’è nessun limite alla creatività! Ogni recensione dovrà concentrarsi su una specifica funzione di Honor 6X attraverso una idea creativa, da presentare con un breve testo e una foto, per la realizzazione di un video fuori dal comune. I 15 utenti più creativi riceveranno in test un Honor 6X e avranno l’opportunità di realizzare il video unboxing, 3 articoli su doppia fotocamera, batteria e performance, una video-recensione e un articolo con i commenti finali sulla loro esperienza.

Tutti i recensori vedranno i loro contenuti pubblicati sui forum di Honor. I 5 recensori più #XtraOrdinary potranno tenere l’Honor 6X e i loro contenuti saranno pubblicati anche sui social network Honor.

Iscrivetevi ora al programma di recensioni Honor sul nostro sito: www.hihonor.com/it/honor6xtesters.