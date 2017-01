EVE VALKYRIE – Recensione

COSA NE PENSIAMO EVE Valkyrie è uno dei titoli più riusciti per Playstation VR, perché esprime al meglio il senso della realtà virtuale su console. Valutazione – 8.0

Tra i titoli usciti in concomitanza della messa in vendita del Playstation VR troviamo anche EVE VALKYRIE, uno MMO che ha avuto un grandissimo successo per Oculus e Vive.

EVE Valkyrie, sviluppato da CCP, è un gioco ambientato nello spazio, dove grazie ai moltissimi contenuti, i combattimenti la faranno da padrona sia in single player che in modalità multigiocatore.

In EVE Valkyrie il ritmo è sempre elevatissimo, tanto da poter essere definito un gioco super immersivo già dalle prime battute in cui saremo a bordo di una nave spaziale e verremo gettati nel vuoto, con lo straordinario effetto della realtà virtuale perché girando la testa potremo ammirare l’immensità dello spazio. Proprio questo fattore ci accompagnerà per tutta l’avventura.

La modalità Single Player alterna brevi missioni dalla struttura di gioco decisamente semplificata, ed altre il cui compito è quello di farci vedere le varie ambientazioni futuristiche. Molto interessanti sono le missioni chiamate Recall, perché le operazioni da svolgere in missioni sono più impegnative ed offrono una trama più elaborata e più entusiasmante per il giocatore.

La modalità Cooperativa è invece incentrata sul respingere orde di nemici, per cui a lungo andare questa modalità di gioco risulta un po’ ripetitiva. Mentre invece ritengo molto interessante la presenza degli incarichi giornalieri che rendono il tutto interessante e piacevole.

Come è facile intuire, il gioco è incentrato sulla modalità online e nelle prime fasi, il giocatore dovrà creare il proprio account personale ed effettuare alcune missioni di prova. Quello che entusiasma di EVE Valkyrie è la sua vena puramente ARCADE, semplice da imparare ed altamente divertente.

Il comparto online prevede tre modalità di gioco (Team Deathmatch, Control, Carrier), ognuna composta da sei mappe.

Al termine di ogni partita, il giocatore guadagnerà dei punti esperienza, utili per stilare alcune classifiche in base alle classi in cui avete giocato. Ma non solo, il giocatore all’inizio della modalità online dovrà scegliere tra un massimo di 5 modelli di navicella tra le 24 disponibili.

Le cinque navi scelte possono essere personalizzate attraverso l’utilizzo di soldi e materie prime. Allo stesso modo si potranno acquistare anche alcuni navi. I soldi vi saranno assegnati, al termine di ogni missione, come ricompensa, mentre le materie prime devono essere recuperate all’interno del gioco, raccogliendole dai rottami dei nemici dopo averli uccisi, oppure possono essere trovati nella mappa grazie ad una buona e profonda perlustrazione.

Parlando di navi, queste sono suddivise in tre categorie: Fighter, Heavy e Support.

Le navi Fighter sono veloci ed offrono una resistenza media, ma la loro potenza di fuoco è alta.

Le navi Support offrono velocità altissima, e scudi che si ricaricano rapidamente con l’esclusiva funzione di curare le navi avversarie e piazzare mine. Ma purtroppo offrono una bassa resistenza agli attacchi.

Le navi Heavy sono invece navi grosse lente, ma dotate di scudi e scocca super resistente, con una potenza di fuoco mai vista prima.

Gli scontri sono abbastanza bilanciate e le armi presenti su ogni nave sono un grande punto di forza per questo titolo, in quanto ce ne sono per tutti e vantano diversi tipi di puntamento.

Inoltre. nel gioco ogni componente è rappresentato con una grafica ottima, pur mantenendo una fluidità buona in ogni condizione di gioco.

Ma quello che esalta di più EVE Valkyrie è proprio l’esperienza visiva che si ha utilizzando il visore di playstation, perché ad esempio durante le fasi più concitate del gioco si potrà avere un importante vantaggio sui nemici semplicemente girandoci fisicamente quando il sensore dell’HUD ce ne segnala la presenza alle spalle. Un’effetto indescrivibile, che può essere capito solo provando il titolo.

Proprio per i motivi indicati, credo che Eve Valkyrie sia uno dei titoli più riusciti per Playstation VR. Da provare!