EZVIZ presenta la nuova Action Cam S5

In occasione della Fiera Motor Bike Expo di Verona, Ezviz, nuovo brand di elettronica di consumo specializzato in tecnologia per la sicurezza della casa e Sport Camera, ha presentato la nuova Action Cam S5.

Con un display touchscreen capacitivo ad alta risoluzione, la nuova Action Cam S5 è in grado di registrare video fino a 4k e scattare foto da 16 megapixel anche sott’acqua (grazie alla custodia impermeabile inclusa nella confezione che consente di raggiungere la massima profondità di 40 metri).

Dispone di un obiettivo grandangolare a 158° e delle connessione Wi-Fi e Bluetooth 4.0 che permettono di collegare l’Action Cam all’app gratuita Ezviz Sport (disponibile per iOS e Android) per gestire, tramite smartphone e tablet, tutte le funzionalità in modalità live e condividere tutti i contenuti direttamente sui social network.

Inoltre, il telecomando incluso nella confezione permette di gestire contemporaneamente più camere.

Grazie al G-Sensor (Sensore di Gravità) la Action Cam S5 capta i movimenti e la direzione di ripresa, per registrare anche quando si è in movimento. Altre funzioni sono la modalità Burst (fotoscatti in rapida sequenza da 3 immagini al secondo a 15 immagini al secondo); la modalità Time Lapse (fotoscatti continui ad intervallo di tempo predefinito da 1 foto al secondo a 1 foto ogni 300 secondi); e la modalità Time Lapse Video (impostabile da 1 immagine ogni 0,5 secondi a 1 immagine ogni 5 secondi).

La nuova Action Cam S5 è dotata di una batteria removibile con 1 ora e mezza di autonomia e riesce a supportare una MicroSD Card fino a 128 GB. Disponibile nei colori matt Champagne, Blue, Red e Grey al prezzo suggerito di € 219,00.