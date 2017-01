COSA NE PENSIAMO AVM non si smentisce, e anche questo FRITZ!BOX 4020 offre sicurezza e tecnologia. Ottimo il software FRITZ!OS che si conferma il valore aggiunto per questi dispositivi. Valutazione – 8.0

Per ottenere il massimo in termini di prestazioni e stabilità durante la navigazione web è importante scegliere soluzioni di qualità come quello proposte da AVM, leader nella produzione di prodotti per il networking.

Il nuovo Fritz!Box 4020 è un piccolo router, che abbinato al proprio modem vi farà ottenere performance di alto livello durante la navigazione web, e aspetto da non sottovalutare, grazie al noto software FRITZ!OS è possibile rendere la rete sicura contro eventuali intrusioni.

La confezione di vendita si presenta con l’ormai noto design di AMV, e anche il suo contenuto non di discosta da quello visto negli agli FRITZ!Box provati finora. Troviamo infatti il Fritz!Box 4020 con il relativo cavo di alimentazione, un cavo di rete da 1,8 metri e le istruzioni per l’installazione.

Questo router di AVM si caratterizza per le dimensioni estremamente compatte: solo 166 x 120 x 48 mm, ed è realizzato principalmente con materiali plastici. Nonostante le dimensioni compatte, il FRITZ!Box 4020 include le migliori tecnologie presenti sul mercato.

Ad esempio, come la porta WAN da utilizzare per il collegamento a un modem cablato sia per la Fibra ottica che per la più semplice ADSL, o più semplicemente a una rete già esistente. Nelle parte posteriore del router non mancano 4 porte Fast Ethernet e una porta USB 2.0 per collegarci memoria o una stampante. Senza dimenticare il tasto WPS (Wi-Fi Protected Setup) che permette di collegare i vari dispositivi wireless dotati di questa tecnologia senza dover inserire manualmente la password del router.

Al suo interno invece troviamo la tecnologia Wireless N da 2.4 Ghz che permette di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 450 Mbit/s, ed offre la possibilità di creare reti VPN , oltre a garantire la compatibilità con i protocolli iPv4 e iPv6.

Al di là delle ottime caratteristiche tecniche, quello che fa la differenza rispetto agli altri router è l’ottimo software che grazie ad un’interfaccia grafica semplice e pulita (ottimizzata anche per smartphone e tablet) da accesso a molteplici funzionalità come ad esempio la possibilità di configurare il firewall, l’accesso ospite (per dare l’accesso alla rete domestica ma lasciare i nostri condivisi al sicuro), il Parental Control e addirittura abilitare e accedere ad un vero e proprio media server per accedere ai nostri contenuti multimediali utilizzando dispositivi di terze parti. Senza dimenticare la possibilità di cambiare il canale radio del segnale della rete

Da non dimenticare che il software di AVM riceve periodici aggiornamenti (sempre gratuiti) che migliorano ogni volta l’intero sistema e che aggiungono diverse funzionalità sempre utili e complete.

In conclusione, non possiamo far altro che promuovere nuovamente AVM e il suo router FRITZ!BOX 4020 perché oltre ad essere un prodotto di qualità che funziona senza incertezze anche quando gli sono molti utenti connessi, è uno pochi in grado di offrire delle features di qualità abbinata alla semplicità d’uso. Consigliato!