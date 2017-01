FRITZ!WLAN Repeater 1750E – Recensione

COSA NE PENSIAMO Valutazione – 8.5

Oltre ai modem e router, AVM produce anche dei validi ripetitori wireless, ossia dispositivi in grado di ampliare e portare il segnare della rete wireless anche in quei punti remoti della casa e dell’ufficio dove solitamente il segnale o arriva debole o non arriva proprio.

Tra i modelli più venduti della società troviamo il Fritz! Wlan Repeater 1750E, un dispositivo semplice nel suo utilizzo ma decisamente performante e immediato.

La confezione di vendita include tutto l’occorrente per essere subito operativi, ed infatti oltre al ripetitore troviamo un cavo ethernet anti-groviglio e un manuale d’uso rapido.

Il Fritz! Wlan Repeater 1750E è realizzato con materiali plastici e le sue dimensioni sono decisamente importanti, infatti corrispondono a 155 mm di altezza per 76.5 mm di larghezza.

Frontalmente sono presenti 3 led: uno indica la potenza della rete wireless, uno lo stato della Wlan e l’ultimo lo stato della Lan.

Molto utile è poi la presenza del tasto WPS che permette di accedere alla rete automaticamente, senza dover inserire la pasword manualmente.

In questo tipo di dispositivi è importantissimo riuscire a dissipare il calore in maniera automatica, ed è proprio per questo che nella parte laterale del repeater troviamo delle pratica prese d’aria.

Nella parte inferiore invece è presente la presa LAN, utile ad esempio se vogliamo collegare il ripetitore al router principale.

Infine della parte posteriore trova spazio la presa elettrica, che però non è orientabile e viste le sue dimensioni, sarebbe stata una feature apprezzata.

Le caratteristiche tecniche vedono il supporto alla rete dual Band sia da 2.4 Ghz che da 5 Ghz, con un throughput fino a 450 Mbit/s sulla banda da 2.4 Ghz e fino a 1300 Mbits sulla banda da 5 Ghz.

Come tutti i dispositivi della famiglia AVM, anche questo Fritz!Wlan Repeater 1750E è dotato dell’ormai nota interfaccia Fritz!OS, che permette in maniera semplice e funzionale di accedere alla rete wireless in diverse modalità: connessione WPS, connessione con assistente online, connessione manuale e connessione Bridge Lan.

Utilizzando la connessione WPS è sufficiente abilitare la funzione sul modem principale e poi quella del repeat per farlo collegare automaticamente alla rete wi-fi.

Utilizzando la connessione con assistente online, basta scaricare l’assistente online sul proprio PC e seguire le istruzioni per il collegamento mostrato a video

Utilizzando invece la connessione manuale, bisognerà invece collegare il repeater al PC tramite cavo LAN e collegarsi all’indirizzo web http://fritz.repeater e seguire le varie istruzioni mostrate a video. Inoltre, con le impostazioni manuali potremo settare il repeater per attivare la connettività anche a quei dispositivi che ne sono privi.

Infine attraverso la Connettività Bridge LAN, possiamo utilizzare la porta LAN per collegarsi direttamente al router principale ed estendere la connessione tramite il wireless. Questo tipo di connessione è quella che, a nostro avviso, offre la maggiore velocità disponibile.

Purtroppo il Repeater 1750E di Fritz non utilizza due segnali radio distinti per ampliare il segnale, e questo purtroppo ha una conseguenza: la banda risulta dimezzata per quanto riguarda il downlink.

Nonostante ciò, il FRITZ!WLAN Repeater 1750E è uno dei migliori repeater in commercio, perfetto per ampliare la copertura wifi sia in casa che in ufficio.