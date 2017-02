Gammec GP1 e GP2 mouse – Recensione

COSA NE PENSIAMO Due mouse funzionali ed economici. Perfetti sia per i games sia per chi ne fa un utilizzo più comune. Buona l'ergonomia e il grip Valutazione – 8.3

Oggi parliamo dei mouse gaming GP1 e GP2 di Gammec: due dispositivi dal prezzo popolare e dalle buone prestazioni e funzionalità.

Si tratta di due mouse ottici da gamers: GP1 ha linee più classiche, pensate per chi cerca un mouse per un uso più tradizionale e meno appariscente, mentre GP2 offre linee più estreme e nette, ideali per i giù giovani e per gli amanti del gaming.

Entrambi i mouse vantano una buona ergonomia, grazie ad una struttura gommata esternamente in grado di offrire una sensazione piacevole al tatto e un’ottimo grip. Anche la rotella centrale funziona molto bene e non fa scivolare il dito durante l’utilizzo.

Entrambi sono dotati di regolazione DPI con valore tra 1200 e 3200 e vantano una retro-illuminazione di diversi colori, permettendo anche di scegliere se la stessa deve essere fissa o variabile.

In totale troviamo 6 tasti completamente programmabili tramite il software scaricabile sul sito di Gammec e compatibile con i dispositivi Windows.

Il cavo è realizzato in Nylon, cosi da poter offrire la massima durabilità nel tempo.

Guardando il lato pratico, i due mouse funzionano alla grande e come già detto offrono un buon grip e una buona precisione, sia durante le sessioni di gaming sia durante le operazioni più comuni come la video scrittura o la semplice navigazione web.

Il mouse Gammec GP1 è venduto al prezzo suggerito di € 18,05, mentre il mouse Gammec GP2 è venduto al prezzo suggerito di € 12,35. Entrambi con spedizione inclusa. Un vero affare!