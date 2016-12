GearBest è pronta a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con delle offerte davvero scoppiettanti, già attive sul loro sito, ma disponibili in quantità limitate.

Si parte con un prodotto dal prezzo bomba, ossia lo XiaoMi Mi5 acquistabile a soli € 199.24. Lo smartphone dotato di processore a 64bit Snapdragon 820 da 1.8 GHz con 3 GB di ram e 32 GB di memoria interna e connettività Type-C e lettore d’impronte.

XiaoMi Mi5 può essere acquistato al prezzo di € 199.24 utilizzando il nostro coupon: XIMI5S (solo 100 pezzi disponibili)

Il Lenovo ZUK Z2 è uno smartphone da 5 pollici con processore quad-core a 64bit Snapdragon 820 da 2.15 Ghz con 4 GB di RAM, Type-C e due fotocamere da 13 e 8 megapixel.

Lenovo ZUK Z2 può essere acquistato:

coupon: Z2BIT al prezzo di 159,94 (solo 40 pezzi) nel colore bianco utilizzando ilal prezzo di 159,94 (solo 40 pezzi)

coupon: Z2IT al prezzo di 160,00 (solo 50 pezzi disponibili) nel colore nero utilizzando ilal prezzo di 160,00 (solo 50 pezzi disponibili)

Se invece cercate uno smartphone sotto i 100 euro, lo Yotaphone 2 è il device che fa per voi. Yotaphone 2 è dotato di schermo da 5 pollici con processore Snapdragon 801 da 2.26 Ghz con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. La parte posteriore realizzata in E-ink viene definita always-on perché permette di visualizzare le notifiche in tempo reale.

Yotaphone 2 può essere acquistato all’incredibile prezzo di € 99,62 utilizzando il nostro coupon: YOTAS

Xiaomi Redmi Note 4 è un phablet da 5,5 pollici con vetro 2.5D. Il processore è un deca-core Helio X20 da 2.1 Ghz con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e lettore d’impronte.

Xiaomi Redmi Note 4 può essere acquistato all’incredibile prezzo di € 160,3 utilizzando il coupon: Note4XIAMI

Non manca poi il tablet Teclast Tbook 16 con processore Intel Atom Z8750 con 8 GB di RAM e doppio sistema operativo (WINDOWS 10 + Android 6). Acquistabile all’incredibile prezzo di € 272,83 utilizzando il nostro coupon TEC16IT (solo 20 pezzi disponibili)

Ovviamente sono presenti moltissimi altre promozioni, per cui vi consigliamo visitare periodicamente il sito GearBest per non perdere gli incredibili sconto, proposti in quantità limitate.