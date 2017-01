Gigaset Keeper, il “trovarobe” 2.0

Gigaset presenta Keeper, il nuovo custode che aiuta nel ritrovamento degli oggetti smarriti. Il dispositivo si collega tramite Bluetooth 4.0 e un’apposita App scaricabile per Android e IOS

Keeper di Gigaset si basa sulla tecnologia d’avanguardia Bluetooth 4.0 e consente di individuare oggetti in pochi secondi grazie ad una applicazione sia per iOS che per Android. Oggetti preziosi o di uso quotidiano come le chiavi di casa o della macchina, borse, cartelle, o portafogli possono ora essere trovati entro un raggio di circa 30 metri con un solo click. Avviando una ricerca per qualsiasi Keeper dal proprio smartphone, il dispositivo indica inequivocabilmente dov’è attraverso una luce a led lampeggiante e ad un forte segnale acustico. Keeper funziona anche al contrario, cioè ci dice dove si “è nascosto” il nostro smartphone quando diventa introvabile!

Un doppio click sul pulsante del Keeper innestai una suoneria sul dispositivo ricercato, anche se è stato disattivato.

Una descrizione dettagliata delle funzionalità applicative di Keeper può essere visionata sul miniisito del dispositivo www.thekeeperapp.com.

Oltre alla sua funzione principale di trovare le cose o lo smartphone con la semplice pressione di un pulsante, la App gratuita per il Keeper offre numerose altre funzioni utilizzabili nella quotidianità.

Ad esempio l’applicazione può segnalare se ci si allontana troppo da un oggetto al quale abbiamo collegato un Keeper. O ancora ci informa dove sono le chiavi o se il nostro bagaglio in aeroporto è stato caricato nella stiva o è finalmente in arrivo sui nastri trasportatori.

Keeper è collegato allo smartphone attraverso Bluetooth 4.0, dunque, una connessione permanente può essere attivata e mantenuta con diversi Keeper, che possono essere gestiti facilmente e molto chiaramente dall’applicazione.

Grazie al ridotto consumo di energia della quarta generazione Bluetooth, la batteria integrata ha una durata di circa un anno. La batteria del Keeper può essere sostituita, cosa che rende il dispositivo eco-friendly.

Keeper pesa 12 grammi ed è compatibile con gli smartphone Android che montano un software versione 4.4 e superiori e con gli iPhone con iOS 9 o superiore. Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.0, Keeper ha un raggio di azione fino a 30 metri. La App di Keeper può essere scaricata gratuitamente da Google Play o iTunes Store.

Gigaset Keeper è disponibile nel negozio online di Gigaset e presso i rivenditori specializzati al prezzo di € 24,99 (confezione da 1) nei colori bianco e nero e ad un prezzo di € 59,99 per un la confezione da 3 pezzi (2x nero, 1x bianca).