In occasione del CES di LAS VEGAS, HONOR ha ufficializzato anche in Europa e in Italia la disponibilità del nuovo HONOR 6X con prezzi a partire da 249 euro.

Honor 6X offre uno schermo Full HD da 5,5 pollici con vetro 2.5D, ma con un corpo metallico più sottile e più compatto rispetto al suo precedessore. Le sue dimensioni infatti sono 150,9 x 72,6 x 8,2 mm di spessore per un peso di 162 grammi,

La grande novità di Honor 6X è la doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e 2 megapixel per dare profondità agli scatti, e proprio per questo è possibile l’apertura f/0.95-f/16.

Ma non solo, Honor 6x dispone di pixel più grandi, ossia da 1,25 µm, che permette di scattare buone foto anche in condizioni di luce scarsa, mentre con la tecnologia PDAF perfette la messa a fuoco in soli 0,3 secondi.

Anche la fotocamera frontale è stata migliorata ed è ora offre un sensore da 8 megapixel.

A livello hardware Honor 6x dispone di un processore octa-core Kirin 655 (composto da quattro core da 2.1 Ghz e quattro core da 1.7 Ghz, affiancati da un processore i5 per ottimizzare le performance durante i giochi e durante l’utilizzo di più app contemporaneamente.

La batteria integrata in Honor 6x è da ben 3340 mAH, che grazie alle varie opzioni di risparmio energetico e alla CPU da 16 nm garantisce fino a un giorno e mezzo di utilizzo; senza dimenticare che anche questo device include la tecnologia di ricarica rapida.

Honor 6x è disponibile da oggi 4 gennaio in versione da 3GB di ram e 32 GB di memoria interna al prezzo di € 249. Nei prossimi mesi arriverà anche una versione premium con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna al prezzo di € 299,00.