Honor 6X è un device XtraOrdinary – vi spieghiamo il perché

Grazie ad un open day organizzato a Milano, abbiamo finalmente provato per qualche minuto il nuovo Honor 6x, il nuovo flagship della casa cinese.

Honor 6x vanta un importante punto di forza: un rapporto qualità/prezzo decisamente invidiabile.

Il device infatti offre un hardware di ultimissima generazione: come il processore octa-core Kirin 655, 3GB di RAM e 32 GB di memoria interna, il lettore d’impronte e la doppia fotocamera principale da 12 e 2 megapixel per dare profondità di campo durante gli scatti. Il suo prezzo? Solo 250 euro. Il concetto di XtraOrdinary è proprio questo: un device unico, potente ma alla portata di tutti!

L’open day è stata anche l’occasione per scambiare due parole con Flavio Duiven, pr manager di Honor Italia, raccontandoci che Honor si sta staccando da Huawei, risultando più indipendente , e che i due brand non vogliono a farsi concorrenza visto che puntano a target e fasce di mercato differenti. Huawei punta alla fascia premium del mercato, posizionandosi quindi allo stesso livello di Apple e Samsung, mentre Honor punta ad una fascia di utenti “più giovani” e meno propensi ad aprire il portafogli.

Inoltre Honor ha in serbo diverse iniziative per promuovere il brand in Italia e far conoscere il device agli utenti, come ad esempio l’iniziativa in corso che permetterà a 15 fortunati di testare gratuitamente un sample del device!

Il cammino è lungo, ma siamo sicuri che Honor farà tanta strada sia in Italia che nel resto d’Europa.

Dettaglio caratteristiche tecniche Honor 6X

Display: IPS 5,5” FHD (1920 x 1080)

CPU: Kirin 655 Octa-Core (4*2,1GHz + 4*1,7GHz)

Memoria: 3GB RAM, 32GB ROM (versione standard) 4GB RAM, 64GB ROM (versione premium)