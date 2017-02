HONOR: A SAN VALENTINO, DILLO CON UNO SMARTPHONE!

Festeggia San Valentino con Honor, regalando uno dei suoi smartphone alla persona che ami. Gli smartphone Honor, il brand per i nativi digitali, coniugano straordinarie funzionalità e alte prestazioni tecnologiche con un design elegante e di stile.

Honor 8 Premium nella nuova colorazione Sakura Pink è lo smartphone perfetto per lei: doppia fotocamera per scatti con una qualità dell’immagine ineguagliabile, anche in condizioni di scarsa luminosità, ricarica rapida e batteria a lunga durata. Uno smartphone, non solo per chiamare, mandare messaggi e connettersi con gli amici, ma anche per raccontare l’identità di chi lo possiede. Il rosa è il colore della moda e del lusso, del divertimento e della gioia di vivere. Con Honor 8 Premium Sakura Pink sarà facile sfoderare stile, eleganza e personalità. Honor 8 Premium è disponibile nelle colorazioni Sakura Pink, Sunrise Gold e Sapphire Blue al prezzo consigliato di 449€.

Per lui, che vuole essere sempre connesso, che ama la fotografia, i videogiochi e la musica, il regalo perfetto è Honor 6X, l’ultimo nato in casa Honor. Honor 6X è un device potente e versatile, pensato per esplorare il mondo, coltivare l’artista che c’è in ognuno di noi e godere di un mondo di musica, film e giochi al massimo livello. Doppia fotocamera da 12 MP con un’impressionante gamma di apertura e batteria a lunga durata: con una sola ricarica è possibile usare il telefono intensamente per più di 2 giorni, guardando video per più di 11 ore, e giocare per più di 8. Un device straordinario a un prezzo consigliato di vendita inferiore ai 250€.