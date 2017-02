HONOR CERCA LA SUA ANIMA GEMELLA… SU TINDER!

Festeggia San Valentino con Honor e Tinder! Il brand di smartphone per i nativi digitali festeggia nel suo stile la festa degli innamorati approdando su Tinder: per la prima volta in Italia un brand attiva una partnership con l’app di dating mobile per offrire agli utenti un’esperienza unica.

Dal 6 al 23 febbraio Tutti gli utenti di Tinder potranno incontrare il profilo di Honor durante la loro ricerca dell’anima gemella. L’amore di una vita non si trova tutti i giorni, il miglior brand di smartphone sì! Gli utenti che saranno in sintonia con Honor perché “It’s a match” saranno invitati a partecipare a un talent che Honor lancia per premiare tutti coloro che a San Valentino non hanno ancora trovato l’anima gemella.

Quindi quest’anno, niente romanticherie, rose rosse e cuoricini, Honor ancora una volta rompe gli schemi e stavolta premia i single, soprattutto quelli che sanno ridere di se stessi!

Partecipare al talent è semplicissimo e aperto a tutti: basta cliccare al link http://bit.ly/TinderPRHonor e postare su Instagram una foto fingendo, nel modo più ironico e divertente possibile, di avere una dolce metà usando gli hashtag #Honor4Single e #Honor6X.

Inoltre, gli utenti che Honor avrà conquistato su Tinder, riceveranno un codice sconto del valore di 20€ da utilizzare su vMall, l’e-commerce di Honor, per l’acquisto di Honor6X.

Gli autori delle 5 foto migliori vinceranno un Honor 8, le successive 10 foto più divertenti vinceranno un Honor 6X.