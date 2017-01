HP DeskJet 3720 All-in-One – Recensione

HP si appresta a lanciare in questi giorni la nuova HP DeskJet 3720, una stampante All-in-One dal cuore social, perché permette di stampare le foto direttamente da Facebook e Instagram grazie all’applicazione gratuita per iOS e Android HP Snapshots.

Le dimensioni di HP DeskJet sono decisamente contenute se paragonate sia alle altre DeskJet della famiglia HP che alle Envy (stampanti pensate più per uso “piccolo ufficio”), infatti sono di appena 40,33×26,4×45,1 cm . In ogni caso mi preme sottolineare che l’esperienza d’uso resta ai massimi livelli, grazie soprattutto alla sua semplicità d’uso.

HP DeskJet 3720 è realizzata in materiali plastici di qualità e l’abbinamento dei colori azzurro e bianco la rende perfetta per i giovani e per l’utilizzo casalingo. Ma non lasciatevi ingannare, HP DeskJet 3720 è una stampante completa sotto ogni punto di vista, permettendovi di stampare, scansionare e fotocopiare in diversi formati (dal classico foglio A5 fino ai formati più piccoli come i biglietti da visita).

Grazie alle due cartucce ([easyazon_link keywords=”HP 304″ locale=”IT” nw=”y” tag=”geek4you-21″]HP 304[/easyazon_link]) una nera e una a colori è possibile stampare fino a 8 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 pagine al minuto a colori, inoltre il cassetto per la carta può contenere fino a 60 fogli e considerandone l’utilizzo consumer è più che sufficiente.

Le fotocopie possono essere riprodotte sia colori sia in bianco e nero con una velocità di 4 fogli al minuto in bianco e nero e 2,5 fogli al minuto a colori. Le scansioni avvengono tramite un piccolo scanner a rulli integrato nella stampante e vanta una risoluzione massima di 600 dpi, inoltre tramite l’app (o software se su pc) possiamo decidere se salvare la scansione in PDF o immagine JPEG.

La stampante include tutta una serie di comandi che permettono di interagire con la stessa senza dover avere delle competenze tecniche di spessore. Infatti sulla parte frontale destra è presente un piccolo display in cui possiamo visionare il numero delle copie, lo stato della connessione e i livelli d’inchiostro delle cartucce.

Inoltre sono presenti alcuni tasti che permettono di configurare al meglio la stampante come il pulsante dedicato alla connessione wireless per abilitare o meno la funzione della stampa da remoto o come il pulsante Wi-Fi direct che permette di stampare immediatamente dal proprio smartphone o tablet senza necessità di una rete.

Sono poi presenti due tasti per avviare le copie: uno per la copia a colori e uno per la copia in bianco e nero, oltre ai pulsanti per interrompere e riavviare una stampa e quello a forma di “mondo” che permetterà all’utente di stampare una pagina di diagnostica nel caso ci sia la spia gialla accesa (la spia gialla indica che la stampa è bloccata a causa di un errore).

HP DeskJet 3720 All-in-One si può connettere al pc tramite WI-Fi oppure tramite cavo USB fornito in dotazione, ma l’aspetto più interessante è sicuramente quello social e quello mobile.

HP infatti mette a disposizione due applicazioni gratuite per iOS e Android: All-in-One Remote e HP Snapshots.

All-in-One Remote è un’applicazione della grafica chiara e funzionale. Al suo interno troviamo quattro funzioni principali: Stampa/Condividi, Scansione, Acquisizione documenti e Info Inchiostro, permettendoci quindi di effettuare tutte le principali funzioni (come la stampa e la scansione) direttamente dal nostro dispositivo mobile stando comodamente seduti sul divano di casa.

HP Snapshots è invece l’applicazione che farà felice gli amanti dei social network che finalmente possono mettere su carta fotografica i propri scatti o le immagini più belle pubblicate sul proprio account Instagram, Facebook, Flick o Google Foto. Il funzionamento dell’app è davvero semplicissimo: dopo aver collegato i vari account social è sufficiente accedervi tramite l’app di HP, selezionare la foto, scegliere uno dei template messi a disposizione dall’app, inserire magari qualche frase o parole chiave ed avviare la stampa!

Proprio per ottenere il massimo da quest’app e dalla stampante HP DeskJet 3720, la società ha introdotto sul mercato la nuova carta fotografica “Social Media Snapshots”, ossia carta fotografica adesiva della misura di 10 x 13 cm.

La stampante è compatibile con tutti i PC / tablet Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Macbook con sistema operativo OS X Yosemite e OS X Mavericks, oltre che con tutti gli smartphone Android e iOS.

Dalle nostre prove è emerso che la stampante è solida e che la qualità delle stampe è ottima in qualsiasi formato o tipo di stampa. Le stampe con la carta fotografica Social Media Snapshots sono qualitativamente magnifiche e “cool”.

HP DeskJet 3720 All-In-One è una piccola vera rivoluzione nella stampa consumer poiché permette di avere un piccolo ufficio in un piccolo spazio, per stampare, fotocopiare e scansionare, senza rinunciare alla qualità di stampa e con la possibilità di farlo dal proprio dispositivo mobile. Inoltre la possibilità di stampare direttamente sui social network è un add-on che farà felici i più giovani. Acquisto consigliato!

