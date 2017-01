Huawei annuncia Huawei P8 lite 2017

Dopo il successo di Huawei P8 lite, che ha contribuito in modo significativo a far conoscere e apprezzare il brand Huawei in tutto il mondo, e che in Italia è stato venduto in oltre 1.7 milioni di pezzi, arriva sul mercato Huawei P8 lite 2017: funzionalità e un design accattivante a un prezzo sotto i 250 Euro.

Un’opportunità per tutti gli affezionati al P8 lite per passare a un dispositivo ancor più performante, progettato per offrire una straordinaria esperienza d’uso multitasking grazie a un processore potente e veloce, una batteria di lunga durata, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una anteriore da 8 megapixel, per immagini ancora più nitide e dettagliate rispetto alla versione precedente.