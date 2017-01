HyperX, divisione di Kingston Technology, annuncia l’ultima novità nella famiglia degli headset firmati HyperX, le HyperX Cloud Revolver S con Dolby 7.1 Surround Sound plug-and-play. HyperX unisce la tecnologia Dolby Headphone a un nuovo dongle USB, offrendo un suono immersivo e avvolgente premendo semplicemente un pulsante. I cuscinetti HyperX, realizzati in memory foam, e la fascia imbottita di nuovo design assicurano il comfort necessario per lunghe sessioni di gioco. Le nuove Revolver S sono pensate apposta per gamer professionisti e squadre internazionali di eSport, garantiscono un supporto multi piattaforma, padiglioni auricolari da 50mm e microfono con cancellazione del rumore.

Con realismo sonoro Dolby headphone, suoni nitidi e ampi negli FPS e nei videogiochi di ambiente, e tutte le caratteristiche pluripremiate degli headset HyperX Revolver, le Cloud Revolver S sono progettate per sfide competitive. Il canale personale Dolby Headphone 7.1 surround sound environment permette un esperienza di gioco totalizzante, simulando una qualità audio multicanale e consentendo ai gamer di vivere in pieno l’azione di gioco.

La qualità audio delle Cloud Revolver S, insieme al design e alla tecnologia dei driver auricolari, consente ai giocatori di ricreare la profondità e l’ampiezza del suono secondo distanze e posizioni differenti. Con tre impostazioni preimpostate dell’equalizzatore che distinguono alti, bassi e voce, ogni giocatore può scegliere la propria impostazione preferita. I giocatori otterranno un vantaggio competitivo negli FPS e nei videogame 3D di ambiente, scoprendo con esattezza la posizione esatta degli avversari.

HyperX Cloud Revolver S caratteristiche:

Le Coud Revolver S sono progettate per offrire una esperienza gaming di alto livello; le caratteristiche tecniche includono:

Dolby Surround Sound – Nuovo dongle USB per un suono surround plug-and-play e scheda audio integrata

Sviluppato da giocatori – Tre impostazioni di equalizzazione, volume indipendente e microfono in modalità muto, LED retroilluminato per verificare velocemente le modalità attive

Nuovo Design – Archetto più ampio, rifiniture nere opache e memory foam firmato HyperX.

Performance ottimali – Non è richiesto alcun software o modulo di controllo audio separato

CDisponibilità e Supporto tecnico

Le Cloud Revolver S (prezzo di vendita suggerito 169,99€) saranno disponibili a partire dal 14 marzo 2017 tramite rivenditori e e-tail di HyperX. Le Cloud Revolver S sono coperte da 2 anni di garanzia e dal fidato supporto clienti di HyperX.