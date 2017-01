I Funko Pop! arrivano in Italia grazie a EMP

Ispirati alle figure giapponesi (in perfetto chibi style, testa quadrata con angoli arrotondati, occhi tondi simili a pulsanti, naso minuscolo e altezza media 9cm), i Funko Pop! rappresentano un vero e proprio fenomeno culturale, senza dubbio uno dei successi più eclatanti degli ultimi anni, cui EMP – primo e-commerce rock & entertainment d’Europa – non poteva non dedicare la sua attenzione, mettendo a disposizione sullo store online una vasta scelta di “personaggi vinilici” – circa 300 a catalogo – di cui alcuni importati dagli USA in esclusiva europea.

Che cosa siano i Funko Pop! lo sanno in molti, pochi però conoscono la storia di come questo prodotto, e del suo ideatore, siano diventati nel giro di pochi anni un simbolo cult di fama internazionale.

L’azienda nasce a Snohomish (Washington) nel 1998 grazie al collezionista di giocattoli e designer Mike Becker, con l’intento di riportare giocattoli e vari prodotti low-tech nel mondo high-tech di oggi. Dopo un discreto successo iniziale, un collezionista ex proprietario di night club – tale Brian Mariotti – riesce a convincere Becker a cedergli il proprio business in lento e graduale calo. Mariotti prende il comando e se la cava alla grande: le nuove linee Wacky Wobblers e Funko Force funzionano e il brand inizia a farsi conoscere in tutto il mondo. La svolta arriva però in occasione del San Diego Comic-Con del 2010: dopo 5 anni di prove e tentativi vari l’azienda decide di debuttare con qualcosa di diverso rispetto alla tradizione. La nuova linea di vinyl figure viene chiamata Funko Force 2.0 e rappresenta di fatto il fenomeno cult che ora conosciamo.

Come sanno bene i collezionisti questi pupazzetti (o forse è meglio dire miniature) non sono action figure non avendo parti snodabili come i famosi Big Jim o G.I. Joe e sono realizzati in plastica vinilica “eco-friendly”, non contengono cioè alcun agente tossico ne ftalati. Le miniature sono alte circa 13 cm e raffigurano diversi personaggi, in genere eroi tratti film, saghe, fumetti, cartoon, telefilm, ecc. Sempre per descrivere questi giocattoli sul piano della loro qualità, è importante precisare che essi soddisfano i criteri imposti dalle certificazioni europee più rigide: CE, FCC, ISO9001, EN71, RoHS.

Un aspetto importante, oltre a quello della qualità dei materiali, è senza dubbio lo stile. Si tratta infatti di giocattoli destinati anche a un pubblico adulto di collezionisti, esigente sul piano stilistico ed estetico oltre che sul piano della scelta dei propri personaggi preferiti. Oltre alle figure, anche il packaging è ben curato, tant’è vero che è quasi un dispiacere liberarli dalle confezioni o addirittura buttarle (io per esempio ho ancora tutte le scatole impilate e ordinate), ma questo è dovuto anche al fatto che su ogni confezione troviamo sia il numero della statuina all’interno della collezione, sia le figure appartenenti al gruppo.

La scelta di modelli Funko Pop! è davvero ampia! Ce ne sono di tutti i tipi, presi dalle serie fumetto come Marvel e DC o ispirati a protagonisti di film famosi come Star Wars, Una Notte da Leoni, Edward Mani di Forbice, 300, Pirati dei Caraibi o a film e fumetti Disney e molti altri. Non solo: ci sono anche le serie tv, come How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, The Walking Dead, Star Trek e perfino miniature di VIP singer come Michael Jackson o i Kiss. I modelli della collezione di EMP sono reperibili effettuando una ricerca nell’apposito campo, digitando semplicemente Funko Pop.

“Consentire alle persone di realizzare i propri sogni, mettendo a disposizione oggetti e accessori desiderati è – e sarà sempre – il motore delle nostre iniziative”, spiega Alberto Gaglio, Country Manager di EMP Mailorder Italia. “E’ la stessa motivazione che ci spinge a cercare prodotti sempre nuovi e attuali, i trend del momento o le collezioni più amate, cercando di intercettare i gusti di tutti”.

L’offerta completa di EMP – che comprende abbigliamento, accessori, merchandising, gadget, supporti musicali e tanto altro ancora – è disponibile al sito www.emp-online.it.