In arrivo il primo corso in Italia per videomaker VR360

25 e 26 Marzo, a Milano, si terrà VR360 Professional Training il primo corso di formazione teorico e pratico per la creazione di video immersivi Virtual Reality 360 targato GoCamera Academy

I video VR360 Rappresentano l’ultima frontiera tecnologica per coinvolgere gli utenti del web e proiettarli all’interno di una scena virtuale. Nonostante siano ormai un paio d’anni che Internet e i diversi dispositivi fissi e mobili permettono di sfruttare questi contenuti immersivi, un forte impulso all’espansione commerciale dei video VR360 è arrivato solo recentemente.

GoCamera Academy, il progetto di formazione per l’utilizzo delle celebri videocamere GoPro, droni e videomaking, amplia la sua offerta formativa inaugurando VR360 Professional Training. Uno dei punti di forza del corso sta nella formulazione del programma totalmente incentrato sulle tecnologie di ripresa e editing VR360, per la produzione dei contenuti del momento.

Il progetto nasce in risposta a una domanda sempre crescente di video “navigabili” da PC e device mobili da parte di aziende grandi e piccole, organizzazioni, atleti, musicisti e artisti per la pubblicizzazione di nuovi prodotti, servizi ed eventi. Da qualche tempo, infatti, sempre più settori commerciali hanno mostrato interesse alla realizzazione di un contenuto che permetta attraverso lo schermo di poter esplorare la scena.

Non solo per puro intrattenimento: si pensi all’utilità di un video che permetta di visitare un immobile in vendita, un albergo, un’attrazione turistica, ecc.

Nonostante l’esplosione di questa tendenza, sono ancora pochi gli operatori professionisti in grado di realizzare questo tipo di contenuti. Questo perché non bastano competenze di montaggio, ripresa ed editing classico: si ha a che fare con attrezzatura e software specifici e dedicati.

Ecco perché il corso, con tanto di attestato finale, si rivolge principalmente a videomaker, case di produzione video, esperti di comunicazione, aziende, agenzie web, organizzazioni. Un target così esigente non può che essere soddisfatto da veri esperti e pionieri del VR360: la didattica è affidata a professionisti di riconosciuta esperienza in questo settore e che da anni collaborano con i testimonial e i brand più importanti.

Gli obiettivi del corso sono quelli di sciogliere i nodi più impegnativi nella produzione di un filmato catturato con 6 videocamere GoPro. Principalmente questi nodi sono 4:

Funzionamento e progettazione della tecnologia VR360; Tecniche di ripresa e cattura audio; Gestione software per il montaggio, l’editing, lo stitching e la riproduzione; Elaborazione e presentazione ad un potenziale cliente dei video VR360.

Nell’ottica di un corso professionalizzante, VR360 Professional Training dedica molto spazio alla componente pratica. In questo senso nei due giorni di corso i partecipanti collaboreranno alla realizzazione dalla A alla Z di un vero video VR360, sempre sotto la guida e l’occhio esperto dei professionisti.

Il corso è stato appena presentato da GoCamera Academy e programmato per sabato 25 e domenica 26 marzo a Milano. I posti saranno limitati per permettere lo svolgimento in un ambiente adatto all’apprendimento di tecnologie così avanzate.