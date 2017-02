Injustice 2 Gameplay Trailer con Black Canary

La nuova aggiunta al roster dei personaggi di Injustice 2 è l’esperta di arti marziali Black Canary. Nell’ultimo gameplay trailer di Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment i giocatori possono dare una prima occhiata alle abilità di combattimento di Black Canary.

Injustice 2 è il seguito superpotente creato da NetherRealm Studios per l’acclamato videogioco Injustice: Gods Among Us e consente ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti.

Il gioco sarà disponibile in Italia per PlayStation 4 e Xbox One il 18 maggio 2017