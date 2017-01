Injustice 2 – Svelato il nuovo trailer “I confini sono stati ridisegnati”

Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment hanno svelato oggi il trailer ufficiale di Injustice 2 – “The Lines are Redrawn”. Assisti alla storia iniziata con Injustice: Gods Among Us mentre nuovi personaggi DC si uniscono alla lotta e determinano gli eventi di questo seguito.

Injustice 2 sarà disponibile per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation 4 e per Xbox One a partire dal 18 maggio 2017.

Injustice 2 è il seguito superpotente creato da NetherRealm Studios per l’acclamato videogioco Injustice: Gods Among Us e consente ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Con un’ampia scelta di supereroi e supercriminali DC, Injustice 2 continua l’epica saga cinematografica iniziata con Injustice: Gods Among Us. Batman e i suoi alleati lavorano per rimettere insieme i pezzi della società lottando contro chi vorrebbe restaurare il regime di Superman. In mezzo al caos, compare una nuova minaccia che metterà a rischio l’esistenza della Terra.