Kingston annuncia all’International CES 2017 di Las Vegas la DataTraveler Ultimate Generation Terabyte (GT), il flash drive USB più capiente al mondo. La DataTraveler Ultimate GT offre una capacità di storage fino a 2TB e uno standard di velocità USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0).

Gli utenti più esperti avranno la possibilità di memorizzare grandi quantità di dati in un drive dalle linee compatte, incluse 70 ore di video in qualità 4K. Il DataTraveler Ultimate GT offre qualità superiori e un design di fascia alta: il corpo del drive, realizzato in alluminio, garantisce la resistenza agli urti, mentre le sue dimensioni ridotte consentono agli appassionati di tecnologia o agli utilizzatori professionali una soluzione facilmente trasportabile, così da poter immagazzinare e trasferire i propri file in qualsiasi posto si trovino. Per maggiori informazioni, consultare la tabella della capacità di storage.

La DataTraveler Ultimate GT sarà disponibile a partire da febbraio 2017 in capacità da 1TB e 2TB. Il drive è coperto da una garanzia di 5 anni, supporto tecnico gratuito e dalla leggendaria affidabilità Kingston.

Kingston DataTraveler Ultimate GT caratteristiche e specifiche tecniche: