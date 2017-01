KLIM Microfono K902 – Recensione

COSA NE PENSIAMO Microfono ideale per i gamer. Audio sopra la media. Valutazione – 8.4

Gamers e aspiranti gamers, oggi parliamo di microfoni e in particolare, ci vogliamo concentrare sul nuovo microfono di Klim, che accomuna un design ricercato, una buona qualità dell’audio, il tutto con un occhio di riguardo al prezzo.

La convenzione di vendita è un pratico blister, al cui interno troviamo il microfono e il manualetto con le istruzioni.

Il microfono di Klim modello K902 è realizzato con materiali plastici di buona qualità e al suo interno sono presenti dei rinforzi in metallo per garantire durabilità nel tempo Disponibile nelle colorazioni blu e rosso, le sue dimensioni sono 12 x 4 x 21 cm per un peso di 272 grammi.

Quello proposto da Klim è un microfono pensato per computer desktop, infatti il collegamento avviene tramite la porta USB, ed essendo un Plug’n Record non serve nessun software per il funzionamento.

Lo stand è molto stabile, merito della superficie gommosa presente sul fondo, così da renderlo adatto ad ogni superficie. Il microfono è dotato di collo regolabile in due posizioni, con un movimento un po’ forzato, forse sarebbe stato meglio avere un collo di qualche altro materiale per personalizzare maggiormente l’angolazione di utilizzo.

Non mancano due luci led, che si illuminano durante l’utilizzo, creando un effetto molto “gaming”, grazie al pulsante presente sulla base è possibile disabilitare la funzione dei LED, oltre a poter accendere / spegnere o mettere in muto il microfono. Mentre sullo stand è presente il tasto On/Off

Uno degli aspetti più importanti di questo microfono è quello di essere compatibile con tutti i computer presenti sul mercato, indipendentemente dalla marca.

Ad esempio, noi nella nostra prova, lo abbiamo provato con HP di ultima generazione, dotato di Windows 10, ed è stato riconosciuto senza problemi. Per la prova abbiamo effettuato alcune registrazioni audio, eccovene una di prova:

Come potete sentire, la qualità audio è molto buona e alta, e per il suo prezzo di € 29 è un vero affare. Consigliato, quindi, per chi cerca un buon microfono ad un prezzo “popolare” e per chi vuole fare i primi passi nel mondo gamer.