KLIM SKILL: il mouse per i videogiocatori e non solo – Recensione

COSA NE PENSIAMO Un mouse completo e funzionale con DPI personalizzabile. Adatto sia per uso gamer che per uso più da ufficio Valutazione – 8.4

Oggi parliamo di KLIM SKILL: un mouse pensato per i videogiocatori e per coloro che ne cercano uno performante senza spendere una fortuna.

Il mouse venduto da KLIM arriva imballato in una scatola di cartone con la grafica della società, e al suo interno, oltre al mouse, troviamo un foglietto illustrativo con le funzioni base e un cartoncino con la garanzia.

Klim Skill mouse è realizzato con plastica di buona qualità e le sue dimensioni sono nella media (13,2 x 4,2 x 7,4 cm) e il suo peso è di 154 grammi. Il grip è molto buono, cosi come l’ergonomia generale, rendendo di fatto il mouse ideale sia per i gamers che per l’utilizzo più classico. Inoltre, questa particolare plastica utilizzata da Klim permette di prevenire il sudore e lo scivolamento delle dita.

Il mouse presenta un totale di 7 pulsanti, tutti configurabili, con possibilità di scegliere anche quali luci visualizzare.

Ma non solo, grazie ai due pulsanti dedicati è possibile impostare il DPI, scendo un valore tra 500 e 4000. Il valore di DPI impostato è poi visibile tramite l’indicatore visuale posizionato sul corpo del mouse stesso.

Il mouse si collega al pc tramite il cavo USB di cui è dotato e non necessita di software specifico per funzionare. Nonostante ciò Klim, mette a disposizione un software (disponibile solo per gli utenti Windows) per personalizzare le funzioni dei tasti e creare fino a 5 profili utente.

In ogni caso il mouse è funzionate sia con i dispositivi Windows che Mac OS.

Klim Skill rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un mouse da gamer senza però spendere una follia, visto che stiamo parlando di soli 19,90 e se gli aggiungiamo la garanzia di 5 anni offerta dalla società, beh allora il prodotto diventa sembra ombra di dubbio un must have.

Consigliato.