La soluzione di backup personale Acronis True Image 2017 New Generation offre capacità anti-ransomware basate su Blockchain rivoluzionarie e indispensabili

Acronis, fornitore leader del settore della protezione e dell’archiviazione cloud ibrida dei dati, ha annunciato oggi il lancio di Acronis True Image 2017 New Generation con Acronis Active Protection™ (protezione attiva contro gli attacchi ransomware), Acronis Notary™ (certificazione dati basata su Blockchain e capacità di verifica) e Acronis ASign™, il servizio di firma elettronica dei documenti più intuitivo per i consumatori.

Acronis True Image è la prima e unica soluzione di backup presente sul mercato, che introduce la tecnologia Active Protection per rilevare e prevenire attacchi ransomware in tempo reale, recuperare automaticamente tutti i dati dal backup e proteggere i propri backup nonché l’applicazione di backup.

Secondo la FBI*, i danni causati da ransomware ammontano a oltre 1 miliardo di dollari nel 2016 e stanno aumentando con una rapidità allarmante, andando a colpire migliaia di persone ogni giorno. Quest’anno, gli attacchi informatici minacceranno sempre più i dati su tutti i PC** e Acronis offre la protezione più efficace per i dati degli utenti.

Acronis True Image è la soluzione di backup personale più veloce e completa, capace di più che doppiare le prestazioni dei competitor più vicini*** e proteggere i dati su computer Windows e Mac, su dispositivi mobili iOS e Android e sugli account del social network Facebook. Acronis True Image offre la massima protezione per dati personali e di famiglia utilizzando il criptaggio AES 256 e li salva in destinazioni multiple, inclusi drive esterni, dispositivi NAS, reti condivise e nel sicuro Acronis Cloud.

Acronis True Image 2017 New Generation è la soluzione di backup più sicura sul mercato grazie a nuove esclusive capacità di protezione dati:

Acronis Active Protection per la protezione attiva in tempo reale contro i ransomware. Acronis Active Protection identifica attività anomale sui computer e impedisce ad applicazioni dannose di danneggiare dati utenti, backup e software di backup. Euristiche comportamentali all’avanguardia rilevano e impediscono attacchi ransomware nuovi e già noti, rendendo il backup più sicuro e riducendo notevolmente il fabbisogno di ripristinare dati dal backup.

Acronis Notary per autenticazione dati basata su Blockchain. Acronis Notary offre la certificazione del contenuto di qualunque file e la verifica delle modifiche al contenuto rispetto alla versione originale. “Impronte di file digitali” uniche vengono salvate in un database immutabile distribuito basato sulla tecnologia Blockchain. Questa tecnologia consente agli utenti di verificare l’autenticità delle informazioni in qualunque momento. Questo è particolarmente importante per documenti preziosi come contratti, relazioni mediche e documenti finanziari.

Acronis ASign per la certificazione dei documenti basata su Blockchain. Acronis ASign consente a più parti di eseguire e certificare un documento con una firma digitale sicura e verificabile pubblicamente. Gli utenti possono proteggere i propri documenti salvati, i quali vengono verificati con Acronis Notary e firmati elettronicamente – tutto all’interno della stessa soluzione di backup affidabile.

“Con più di 5 milioni di persone che utilizzano Acronis True Image, sappiamo come offrire una protezione dati alle persone e alle famiglie di tutto il mondo,” spiega Serguei Beloussov, co-fondatore e CEO di Acronis. “Con Acronis Active Protection, Acronis True Image 2017 New Generation è la soluzione definitiva per la protezione dai dati da attacchi informatici e un’importante integrazione a qualunque software antivirus, in particolare a software antivirus gratuiti o incorporati.”

“Le moderne minacce informatiche stanno cambiando il modo in cui le persone e le organizzazioni si adoperano per proteggere i loro dati preziosi, chiedendo un adattamento pressoché immediato ad ogni nuova minaccia”, spiega Phil Goodwin, direttore della ricerca presso IDC. “Acronis True Image incorpora interessanti tecnologie all’avanguardia, sviluppate per aiutare a bloccare numerose minacce diverse e ridurre al minimo le potenziali perdite di dati.”

Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky Lab, dichiara: “L’intero sistema è alle prese con un aumento esponenziale dei rischi dovuti ai ransomware che quotidianamente colpiscono migliaia di utenti. Idealmente nessuno dovrebbe mai pagare i riscatti richiesti da questi criminali informatici, ma quando si tratta dei propri dati personali, magari anche di foto a cui siamo legati, è difficile non cedere. Ci sono diverse misure di sicurezza che si possono adottare per evitare questi attacchi, ma una suite di software capaci di proteggere i dati e garantire un backup disconnesso dal sistema è sicuramente essenziale per assicurare la business continuity anche in caso si verifichi la peggiore delle ipotesi. Per questo sono molto felice che Acronis abbia introdotto nuove soluzioni che vanno esatttamente in questa direzione”, conclude Kaspersky.

Oltre a nuove esclusive capacità, Acronis True Image 2017 New Generation introduce molti altri miglioramenti e funzioni innovative per garantire ad Acronis la posizione di fornitore leader di backup per consumatori, più veloce e più innovativo:

Interfaccia moderna e facile da utilizzare:un’interfaccia intuitiva per tutti i dispositivi con un’interfaccia web facile da utilizzare per l’accesso e la gestione dei dati remoti.

Funzioni aggiuntive per gli utenti Mac: supporto NAS non integrato per destinazioni source e di backup, backup wireless di dispositivi mobili su computer Mac con capacità di ricerca locale dei dati; notarizzazione dei file e firme elettroniche tramite Acronis Notary e Acronis ASign, e supporto per Mac OS X Sierra.

Esperienza di backup mobile completa: criptaggio dati AES-256, anteprima e ripristino file, ricerca di tutti i cloud backup da un dispositivo mobile.

Capacità di backup e recupero per account Facebook: per cercare e ripristinare i dati di un account Facebook in un account nuovo o già esistente con dati criptati e salvati nell’Acronis Cloud.

“Ho scelto Acronis per la mia famiglia perché ho realmente bisogno di potermi fidare del mio backup dati. Con Acronis siamo certi che i nostri beni digitali sono al sicuro grazie a questa tecnologia di backup e ripristino dati estremamente affidabile e veloce”, afferma Franz Tost, Team Principal del team di Formula 1 Scuderia Toro Rosso.

Prezzi e disponibilità

1 Computer 1 year Premium 99,99 euro

3 Computer 1 year Premium 149,99 euro

5 Computer 1 year Premium 159,99 euro

Acronis True Image 2017 New Generation è una nuova sottoscrizione premium per la premiata soluzione di backup Acronis True Image.

Uno speciale prezzo di upgrade è disponibile per i clienti di Acronis True Image. Per maggiori dettagli, visitare il sito http://www.acronis.com/it-it/personal/computer-backup/