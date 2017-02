LEGO Dimensions ecco il video in Italiano di The LEGO Batman Movie 

Lanciato in concomitanza con l’uscita del film su cui si basa, il Pacchetto Storia The LEGO Batman Movie offre un gameplay dalla storia appassionante con i leggendari personaggi DC, sei livelli pieni di enigmi e nuovissimi mattoncini per il LEGO Gateway con cui i giocatori potranno costruire il Batcomputer sul LEGO Toy Pad.

Questa è l’unica esperienza videoludica disponibile per The LEGO Batman Movie e comprende le minifigure costruibili di Batgirl e Robin, nonché il Batwing, il veicolo costruibile 3 in 1 che può essere riassemblato nel Black Thunder e nel Bat-Tank.

Inoltre, i giocatori possono trasformare la loro minifigura di Batman del Pacchetto Iniziale nella versione di Batman di The LEGO Batman Movie mettendolo nei livelli di The LEGO Batman Movie all’interno del Pacchetto Storia.