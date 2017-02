LG G6 avrà il Display FullVision

Comunicato Stampa

Esperienza differenziata per la visione di contenuti come video e navigazione web

Usabilità della fotocamera migliorata per sfruttare l’ampio spazio dello schermo dato dal formato 18:9

Interfaccia grafica elegante e funzionale, che migliora la produttività e il multitasking grazie allo spazio aggiuntivo dato dal formato 18:9

LG Electronics (LG) presenta la nuova interfaccia UX 6.0, che sarà presente nell’imminente LG G6, creata su misura per ottimizzare i vantaggi dell’ampio displaydel dispositivo. LG G6 sarà infatti caratterizzato da uno schermo QHD +da 5.7 pollici (2,880×1,440) con formato 18:9, che occupa quasi interamente la parte frontale dello smartphone. Le dimensioni del telefono sono progettate per garantire la massima ergonomia e la compatibilità con i contenuti digitali, già esistenti e futuri. La nuova interfaccia massimizza i benefici del display, fornendo all’utente un comfort eccezionale e innumerevoli vantaggi, tra cui:

Il display FullVision di LG G6 offre una nuova esperienza visiva. L’ampio schermo, grazie al maggior spazio nella parte superiore e inferiore, consente di visualizzare più informazioni durante la navigazione sul web o sui social preferiti e fornisce un’esperienza più immersiva quando si guardano video o si gioca con i videogame.

LG G6 darà il via a un’era di smartphone premium con formato dello schermo da 18:9, motivo per cui è in forte aumento la produzione di una grande varietà di film, applicazioni e giochi progettati su misura per il rapporto 18:9. Lo smartphone include una funzione che permette agli utenti di visualizzare in modo molto semplice l’attuale rapporto 16:9 nel formato 18:9.

L’uso della fotocamera è stata notevolmente migliorata grazie all’ampio display 18:9, che ne ha aumentato la comodità e il divertimento. Lo schermo esteso permette agli utenti di scattare foto e contemporaneamente di rivederle. LG UX 6.0 è dotata della funzione Square Camera che divide lo schermo da 18:9 in due quadrati.

Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono scattare fotografie in formato 1:1 – un formato molto popolare in app social come Instagram – e rivederle immediatamente nella finestra adiacente. É inoltre presente una nuova modalità di scatto, chiamata Food Mode, che garantisce un’elevata qualità dei colori e la saturazione ideale per fotografare cibi e piatti. In aggiunta, gli utenti possono creare GIF animate combinando da 2 a 100 immagini.

LG G6 sfrutta il display 18:9 in diversi modi. È possibile aprire contemporaneamente la finestra di ricezione chiamata accanto alla finestra dei contatti, oppure la galleria delle fotografie e allo stesso tempo l’app dei messaggi. Inoltre, si può raggruppare una serie di fotografie squadrate e vederle sottoforma di Collage Wallpaper nella schermata di blocco. Oppure digitare memo su un lato dello schermo e navigare sul web sull’altro.

All’interno dell’app Calendario, muovendo LG G6 in posizione orizzontale, a sinistra verrà mostrato il calendario, mentre a destra apparirà il dettaglio degli appuntamenti. Le combinazioni sono infinite! “LG G6 con FullVision ha preso ispirazione dalla filosofia degli esperti operatori cinematografici, che ritengono che lo schermo con rapporto 18:9 sia la soluzione migliore per visualizzare sia i nuovi che i meno recenti contenuti cinematografici nell’era digitale”, ha dichiarato Juno Cho, presidente di LG Electronics Mobile Communications Company.

“Non solo abbiamo abbracciato questa filosofia nel nostro nuovo smartphone, ma l’abbiamo trasportata in un nuovo livello sfruttando il formato 18:9 in molti altri modi. Sono certo che gli utenti apprezzeranno le molteplici modalità con cui abbiamo reso LG G6 più produttivo”.

LG G6 con UX 6.0 verrà presentato al pubblico al Mobile World Congress 2017 a Barcellona il 26 febbraio.