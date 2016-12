LG annuncia la serie K (2017), la rinnovata famiglia di smartphone che propone a un prezzo accessibile le caratteristiche più ricercate degli utenti: batteria capace di arrivare a fine giornata, fotocamera evoluta e un design sofisticato ed elegante.

La nuova serie K punta direttamente all’essenziale per offrire un’esperienza d’uso semplice ma assolutamente completa, arricchendosi anche di funzionalità tratte direttamente dalla fascia più alta del mercato. I tre modelli, K10 (2017), K8 (2017) e K4 (2017) rispetto ai precedenti migliorano in modo sostanziale le caratteristiche tecniche mantenendo tutte l’esclusive funzionalità dell’interfaccia di LG che permette di risvegliare il telefono con un doppio tap, scattare i selfie con un semplice gesto della mano o adattare la tastiera alle dimensioni delle proprie dita.

Il nuovo K10 è lo smartphone top di gamma della serie e propone caratteristiche veramente esclusive e innovative in questa fascia di prezzo, abbinate a un design esclusivo che lo rende immediatamente distinguibile. K10 (2017) è infatti impreziosito da una finitura laterale metallica che si assottiglia nella parte superiore mentre i bordi smussati 2,5D garantiscono una costruzione ergonomica per migliorarne la maneggevolezza. La grande novità di questo smartphone è l’introduzione di una fotocamera grandangolare da 120 gradi per i selfie, direttamente derivata dalla fotocamera grandangolare introdotta da LG nel mondo della telefonia mobile con G5. Permette di scattare finalmente selfie che riescono a includere tutti i propri amici, anche i gruppi più numerosi o ritrarre tutto il panorama alle proprie spalle. Le immagini scattate dalla fotocamera principale da 13MP con funzionalità HDR si possono apprezzare sull’ampio display IPS da 5,3 pollici HD. Il sistema operativo Android™ 7.0 Nougat semplifica e velocizza l’esperienza utente mentre il processore Octacore, rapido e scattante, in combinazione a 2GB di RAM, riesce a rispondere a ogni richiesta di multitasking e a far girare velocemente i videogiochi più impegnativi. Nessun problema di autonomia: la batteria da 2.800mAh riesce tranquillamente a portare l’utente a fine giornata anche con un utilizzo intenso del telefono.

Per chi cerca compattezza senza rinunciare a performance e caratteristiche di primo ordine ecco LG K8 (2017). Questo smartphone è più piccolo e compatto grazie a un display HD da 5 pollici IPS e ha un design caratterizzato da bordi smussati che lo rendono particolarmente ergonomico. È dotato dell’ultimo sistema operativo Android™ 7.0 Nougat, per offrire un’esperienza d’uso ancora più completa e semplificata e grazie al processore Quadcore assolve facilmente ogni commando impartito. Il comparto fotografico si compone da una fotocamera frontale da 5MPe una fotocamera principale da 13MP per scattare foto che possono essere salvate nella memoria interna da 16 GB espandibile con MicroSD. La batteria da 2.500 mAh garantisce senza problemi il funzionamento fino a sera.

L’entry level della serie è K4 (2017) che presenta grandissime migliorie rispetto al precedente modello K4 4G. Il nuovo smartphone offre ora un display più grande, da 5 pollici, per una migliore leggibilità e contiene un profilo sottile, ridotto ad appena 7,9 mm. L’elegante finitura della parte posteriore gli dona un look&feel molto più elevato del modello precedente, in modo da sembrare di classe superiore. Anche il comparto fotografico migliora e offre una fotocamera da 5MP sia sul retro sia sulla parte frontale per selfie ben definiti. Il processore Quadcore, abbinato ad Android™ 6.0 Marshmallow, garantisce fluidità e velocità di funzionamento. È uno smartphone dall’autonomia veramente importante: la batteria da 2.500mAh garantisce più di un giorno intero di funzionamento.

Tutti i nuovi modelli della Serie K saranno disponibili a partire da Febbraio. K10 (2017) sarà in vendita a un prezzo consigliato di 199,90€; K8 (2017) sarà in vendita a un prezzo consigliato di 159, 90€; K4 (2017) sarà in vendita a un prezzo consigliato di 119,90€.

Caratteristiche Tecniche

K10 (2017)

Display: IPS 5.3 pollici HD con vetro smussato 2.5D

Processore: Octa-Core da 1.5GHz

Fotocamera: 13MP / 5MP frontale con grandangolo 120°

Memoria: 2GB RAM / 16GB espandibile con MicroSD

Batteria: 2,800mAh rimovibile

Sistema Operativo: Android™ 7.0 Nougat

Spessore: 7.9mm

Peso: 144g

Rete: 4G LTE Cat. 6

Connettività: Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 4.2 / USB2.0 / NFC

Colori : Black / Gold

Altro: HDR, Selfie con un gesto

K8 (2017)

Display: IPS 5 pollici HD con vetro smussato 2.5D

Processore: Quad-Core da 1.4GHz

Fotocamera: 13MP / 5MP frontale

Memoria: 1.5GB RAM / 16GB espandibile con MicroSD

Batteria: 2,500mAh rimovibile

Sistema Operativo: Android™ 7.0 Nougat

Spessore: 8mm

Peso: 144g

Rete: 4G LTE Cat. 4

Connettività: Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 4.2 / USB2.0 / NFC

Colori : Titan / Gold

Altro: HDR, Selfie con un gesto

K4 (2017)