Libratone presenta la versione “Nordic Black”: il nuovo modello dell’iconica famiglia di speaker wireless ZIPP

Il nuovo modello ZIPP in versione Nordic Black amplia la famiglia del brand danese di speaker wireless per la casa e si caratterizza per un’esclusiva base nera. Una serie di nuove funzioni, tra cui il controllo diretto delle playlist Spotify – collegando direttamente lo speaker – e una maggiore libertà di scelta ne completano le caratteristiche.

Libratone ZIPP Nordic Black

Nato in Danimarca, il marchio Libratone è riconosciuto a livello mondiale per il caratteristico e iconico design scandinavo, il suono pieno FullroomÔ, l’eccellente user experience e l’unicità dei colori e dei materiali che contraddistinguono gli altoparlanti wireless. Da oggi, Libratone aggiunge la versione “Nordic Black” alla gamma ZIPP rispondendo alla richiesta degli utenti che preferiscono le colorazioni più scure. Il nuovo Libratone ZIPP sarà disponibile a marzo 2017 sul sito Libratone e tramite rivenditori selezionati a un prezzo consigliato di 299,00 Euro.

Accesso diretto a Spotify

Il modello Libratone ZIPP Nordic Black è dotato della nuova versione aggiornata del software della linea ZIPP che offre una serie di funzionalità come Spotify Favourites, che consente agli utenti di Spotify Premium di memorizzare fino a cinque playlist direttamente sullo speaker ZIPP e controllarlo tramite l’interfaccia touch ZIPP senza necessità di utilizzare il telefono, tablet o altro dispositivo. Il nuovo Sleep Timer consente di decidere la duranta dell’accensione e programmare lo spegnimento per la notte. Inoltre, con la nuova funzione di standby, lo ZIPP si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività, spegnendo le luci, amplificatori e segnali audio per ridurre il consumo di energia, per accendersi in un istante con un semplice tocco del telefono o dello ZIPP.

Tutti gli speaker della famiglia ZIPP possono essere aggiornati gratuitamente tramite la App Libratone per poter disporre delle nuove funzionalità. E’ perfetto per creare un sistema multi-room, collegando gli speaker Libratone tra loro.

L’ampia gamma ZIPP

La versione Nordic Black va ad arricchire la già ampia famiglia ZIPP e ZIPP Mini che comprende i modelli con una solida base bianca e tessuto Cool Weave Libratone, l’esclusiva versione ZIPP Copenaghen Edition con base in alluminio e rivestimento in pregiata lana italiana. Tutte le cover Libratone sono intercambiabili e disponibili in ben 12 colorazioni diverse. Grazie alla nuova base nera, sono oltre 70 le diverse combinazioni che si possono ottenere con base, coperchio e maniglie regalando agli utenti una libertà di scelta quasi infinita.