Logitech annuncia MK850 Performance Wireless Keyboard e il Mouse Combo

Logitech presenta Logitech® MK850 Performance Wireless Keyboard e il Mouse Combo, una tastiera ricca di funzionalità e un mouse dotato di un poggia polso imbottito e tasti accuratamente disegnati per un comfort che duri tutto il giorno. La tastiera e il mouse sono collegati tra loro grazie al software di Logitech DuoLink che garantisce un’elevata personalizzazione e una migliore navigazione.

“Il comfort alla propria scrivania è la cosa più importante, soprattutto quando si ha realmente bisogno di fare qualcosa” dichiara Art O Gnimh, Global Director of Keyboards di Logitech. “Che si tratti di ricerca, di creazione o di comunicazione, la produttività durante tutto l’arco della giornata richiede comfort per poter raggiungere le proprie potenzialità. La tastiera wireless MK850 Performance e il mouse combo offrono un comfort e un controllo totale così da digitare su qualsiasi dispositivo e passare facilmente dall’uno all’altro per portare a temine il proprio lavoro”.

MK850 Performance combo fornisce un’esperienza di digitazione confortevole e familiare con una tastiera full-size completa di tutte le funzionalità, un tastierino numerico e tasti disegnati con cura per poter guidare le vostre dita. Il poggiapolso imbottito fornisce un supporto completo al polso e il profilo curvo crea una posizione di digitazione più naturale, mentre i supporti regolabili permettono angoli multipli di battitura. Il design sagomato del mouse sta comodamente nel palmo della mano e la rotellina iperveloce consente di scorrere documenti e pagine web con facilità.

MK850 Performance è il primo vero combo di Logitech grazie a Logitech DuoLink, la funzionalità esclusiva disponibile con il software Logitech Options. Logitech DuoLink collega mouse e tastiera per farli lavorare insieme e consente inoltre ai pulsanti del mouse di attivare azioni differenti tenendo premuto Fn sulla tastiera. Per esempio, basta soltanto trascinare il mouse per passare dal desktop alla visualizzazione delle attività o al Mission Control. Mentre si sta ascoltando musica, si può anche giocare e mettere in pausa con un mezzo click o cambiare canzone inclinando la rotellina a sinistra e destra.

La tastiera e il mouse sono dotate di Easy-SwitchTM, una tecnologia che consente di associare ben 3 dispositivi alla tastiera e al mouse. Con il semplice tocco di un pulsante, è possibile passare facilmente da un dispositivo all’altro. La tastiera dispone anche di un’interfaccia multi-OS che riconosce i tasti di scelta rapida appropriata e scorciatoie in un layout familiare. Potrete visualizzare qualsiasi progetto su qualsiasi schermo anche utilizzando dispositivi differenti, Windows, Mac o Chrome OS, o dispositivi mobile Android™ o iOS. Grazie alla tecnologia Logitech Unifying USB e Bluetooth, potrete scegliere il modo migliore per connettervi al vostro computer, telefono o tablet.

Logitech MK850 Performance Wireless Keyboard e il Mouse Combo saranno disponibili dal mese di marzo al prezzo suggerito al pubblico di €124,99 Iva inclusa.