Logitech annuncia le cuffie gaming wireless G533. Grazie alla tecnologia professionale wireless, il brevetto per driver audio Pro-G e il sistema DTS Headphone:X 7.1, le cuffie veicolano prestazioni audio estreme con tutta la comodità della connessione wireless. Le Logitech G533 sono anche caratterizzate da un’estrema durata della batteria e dal design lineare, che consente il massimo comfort anche durante le maratone di gioco più lunghe.

I driver Pro-G audio, brevettati negli USA, sono costruiti con materiali ibridi che consentono di ottenere la stessa qualità audio che prima si trovava solamente in cuffie di alta gamma per audiofili. Grazie ai nuovi driver, gli alti e i bassi vengono veicolati con una distorsione davvero minima.

La tecnologia surround sound DTS Headphone:X, altamente realistica, replica accuratamente il posizionamento degli speaker e del suono, in modo da sentire gli effetti ambientali del gioco e l’audio di posizione, come ad esempio il segnale di quanto lontani sono i nemici e da quale direzione stanno arrivando, esattamente come li hanno intesi gli sviluppatori del gioco. Inoltre, è possibile regolare il volume per ciascuno dei 7 diversi canali audio delle cuffie.

Grazie all’avanzata trasmissione audio, le cuffie Logitech G533 trasmettono la comodità del wireless e un suono altamente realistico fino a 15 metri di distanza. Le cuffie mantengono una connessione stabile anche in caso di interferenze, nel caso in cui ci siano altri segnali wireless nelle vicinanze. La bassissima latenza della connessione wireless assicura che non ci sia nessun ritardo tra audio e gioco, così come una prestazione fluida mentre si guarda, per esempio, un film in streaming.

Grazie all’utilizzo dei più moderni materiali e tecniche di produzione, le cuffie Logitech G533 sono durevoli ma leggere e possono essere indossate per ore. Hanno un design agevole che si sistema sopra l’orecchio e sono dotate di un’imbottitura sportiva che lascia passare l’aria e che può essere rimossa con facilità per essere lavata.

Il modello Logitech G533 integra nel microfono pieghevole la funzionalità dell’auto mute, ormai diffusa, e migliorano l’eliminazione del suono di sottofondo e gli aggiustamenti EQ, consentendo di ottenere il suono più pulito possibile per il gioco e la comunicazione. Inoltre, il nuovo filtro pop riduce il rumore di sibili e botti circostanti.

Le batterie, ricaricabili e sostituibili, danno carica alle cuffie fino a 15 ore senza interruzioni con una sola carica, rendendole perfette per le maratone di gaming più intense. È anche possibile utilizzare il Logitech Gaming Software (LGS) per controllare il livello di carica, in modo da non esaurirla a metà della partita.

Le cuffie Logitech G533 sono caratterizzate da un microfono pieghevole che azzera il rumore e consente al meglio la trasmissione della voce per chat e comunicazioni. Il tasto del volume è facile da raggiungere e quello del muto, posizionato sulla cuffia sinistra, rendono facile la regolazione delle impostazioni audio. Allo stesso modo, per silenziare il microfono è sufficiente piegarlo. Per impostare comandi ancora più precisi, con LGS si può regolare l’equalizzatore, il suono di sottofondo, i rumori laterali e i livelli del microfono per ogni partita. Inoltre, il tasto muto è riprogrammabile su qualsiasi funzione, come play o pausa, per interrompere e riprendere il gioco in qualsiasi momento.

Le cuffie gaming wireless G533 sono già disponibili al prezzo suggerito al pubblico di 154, 99 Iva inclusa.