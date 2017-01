Ansia da smarrimento o furto bagaglio durante i viaggi? Da oggi potrà essere solo un ricordo. Bag Track è la rivoluzionaria proposta di Europ Assistance – presentata in anteprima al CES di Las Vegas (5-8 Gennaio 2017) – che unisce ad una polizza annuale la comodità di un pratico localizzatore LugLoc il quale, grazie ad una app dedicata, rintraccia il bagaglio in qualsiasi aeroporto del mondo.

Una polizza bagaglio completamente nuova, frutto della collaborazione tra la Compagnia di Assistenza di Gruppo Generali e LugLoc, una delle società statunitensi più innovative nel settore travel. L’idea è fornire ai viaggiatori un servizio user friendly e in grado di garantire il massimo della serenità durante i viaggi, azzerando qualsiasi preoccupazione per il proprio bagaglio e le proprie attrezzature tecnologiche, sia durante i tragitti più lunghi che per i viaggi in auto.

La polizza, di durata annuale e utilizzabile per tutti i viaggi fatti nei dodici mesi dalla sottoscrizione, coprirà qualsiasi eventualità collegata al nostro bagaglio, garantendo in caso di mancata consegna da parte del vettore aereo un indennizzo immediato e diretto (anche tramite paypal) al viaggiatore per permettergli di sostenere le spese di prima necessità. Nel caso poi in cui il bagaglio non venisse recuperato, la polizza riconosce un ulteriore indennizzo certo e predefinito in funzione del peso e tipologia del bagaglio imbarcato fino ad un massimo di 1.500 euro.

In più sarà offerta l’assistenza h24 di Europ Assistance con: l’invio di un bagaglio sostitutivo per godersi la vacanza senza problemi, informazioni per il blocco delle carte di credito, un interprete a disposizione e in caso di furto rapina dei documenti, supporto per l’individuazione dell’ambasciata per il rifacimento e organizzazione e pagamento del viaggio di ritorno in caso di impossibilità a organizzare il rientro nel giorno programmato.

Anche per i viaggi in auto Bag Track prevede una copertura ad hoc: in caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo la polizza garantisce un indennizzo forfettario di 250 euro.

Con Bag Track anche smartphone e tablet sono al sicuro. In caso di danni accidentali a device che ne pregiudichino il funzionamento, al viaggiatore verranno indennizzati 200 euro.

Una volta sottoscritta la polizza, arriverà direttamente a casa il localizzatore LugLoc che dovrà essere inserito nel proprio bagaglio per permettere il controllo in qualsiasi momento da smartphone via app. In questo modo in caso di smarrimento o mancato recapito del bagaglio il proprietario non solo potrà controllarne la posizione ma, contattare la centrale operativa di Europ Assistance denunciando l’accaduto e ricevere immediatamente l’indennizzo previsto in polizza.

Il prodotto sarà in vendita dal 17 Gennaio 2017 sulla pagina dedicata https://www.europassistance.it/promozioni-partnership/bag-track, il numero verde 800443322 e i negozi Europ Assistance, ad un prezzo di soli 10 euro al mese.