MediaTek presenta Helio P25, il chip premium a elevate prestazioni, dedicato agli smartphone dual-camera

MediaTek annuncia il lancio di MediaTek Helio P25, nuovo componente in ordine temporale della propria famiglia di processori mobili MediaTek Helio P series. Questo nuovo chipset combina la potenza di calcolo di un processore Octa-core da 16nm con MediaTek Imagiq – tecnologia ISP (Image Signal Processor) di livello superiore – e con funzionalità dual camera, per soddisfare tutti coloro che amano fotografare con il proprio smartphone.

MediaTek Helio P25 è progettato per offrire immagini di qualità premium grazie a funzionalità high-end per la fotocamera e altre tecnologie fotografiche innovative che sfruttano in pieno le potenzialità dei moderni smartphone dual-camera. Helio P25 è un’evoluzione nella serie di chipset MediaTek Helio P —che comprende anche i modelli MediaTek Helio P10 e P20 — unendo il supporto dual-camera, la tecnologia per il risparmio di energia e capacità multimediali avanzate.

Con la sua gamma di funzionalità ISP (Image Signal Processing) implementate nell’hardware, MediaTek Helio P25 mette a disposizione dell’utente effetti fotografici avanzati come una ridotta profondità di campo – tipicamente associata a obiettivi costosi – e un’esposizione automatica a elevate prestazioni che permette di catturare immagini della massima qualità con qualsiasi tipo di illuminazione.

L’innovativo Dual ISP a 12 bit di MediaTek Helio P25 offre

Risoluzione inedita: fino a 24MP con una sola fotocamera o 13MP+13MP in modalità dual-camera

Ottimizzazione dual-camera: riduzione del rumore colore + b/n e generazione di bokeh grazie alla diminuzione della profondità di campo in tempo reale

High Dynamic Range: video HDR con anteprima completa

Esposizione automatica a elevate prestazioni: turbo 3A che accelera la velocità di convergenza AE del 30-55%

Adottando un nodo di elaborazione FinFET a 16nm, MediaTek Helio P25 raggiunge fino al 25% di efficienza energetica in più. Il processore ARM Cortex-A53 a otto core clockato fino a 2,5GHz fornisce più potenza consumando meno energia rispetto alle soluzioni concorrenti. Per quanto riguarda la grafica, MediaTek Helio P25 sfrutta la dual GPU ARM Mali-T880 clockata fino a 900MHz, perfetta per applicazioni esigenti come video e giochi.

Il nuovo chipset supporta la possibilità di upload in LTE (fino a 64QAM in uplink in modalità LTE-TDD) e dispone di funzionalità all’avanguardia per l’efficienza energetica compresa la compatibilità con l’Envelope Tracking Modulator di MediaTek che permette di ottenere maggiore potenza di calcolo a fronte di minor calore dissipato.

MediaTek Helio P25 introduce ulteriori caratteristiche tecnologiche di nuova generazione supportando fino a 6GB di memoria LPDDR4x (Low Power Double Data Date Random Access Memory), accorgimento che migliora la bandwidth fin del 70% riducendo i consumi energetici della memoria per un multitasking efficiente, una migliore esperienza utente e un utilizzo più flessibile del dispositivo.

Si prevede che gli smartphone dotati di MediaTek Helio P25 arrivino sul mercato nel primo trimestre 2017.